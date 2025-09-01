ท่วมพิษณุโลกยังน่าห่วง เทือกเขาเพชรบูรณ์น้ำสะสมล้นท่วมตลาด120 ปี 

พายุหนองฟ้าถล่มพิษณุโลก ฝนสะสมกว่า 200 มม. น้ำป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มหลายอำเภอ ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายพุ่งแตะจุดวิกฤต มวลน้ำท่วมถนนทางหลวง 12 พิษณุโลก-หล่มสัก บางจุด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ จ.พิษณุโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ท่วมยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หลากท่วมพื้นที่ อ.วังทอง อ.เนินมะปราง ล่าสุดไหลลงสู่ อ.บางกระทุ่ม ก่อนที่จะไปที่ จ.พิจิตร โดยเช้าวันนี้ นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำเข็ก (แม่น้ำวังทอง) ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.วังทอง พบว่าระดับน้ำที่จุดวัดระดับท่าข้าม หมู่ 5 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ลดระดับลงจากเมื่อวานนี้บ้างแล้ว แต่ในหลายๆ พื้นที่ของ อ.วังทอง ยังมีน้ำท่วมขัง รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ต้องใช้เรือท้องแบนสัญจรไปมา ทั้งนี้พายุหนองฟ้าทำฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเข็ก (แม่น้ำวังทอง) เพิ่มสูงท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลของ อ.วังทอง
อ.วังทอง ได้รายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในลำน้ำเข็ก หรือแม่น้ำวังทอง ณ เวลา 08.30 น. พบว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยจุดวัดที่ว่าการอำเภอวังทองวัดได้ 7.8 มม. จุดวัดสะพานน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น วัดได้ 13 มม. และที่บ้านท่าโปร่ง ต.ชัยนาม วัดได้มากถึง 31 มม. สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำวังทองนั้น หลายจุดมีปริมาณน้ำสูงใกล้แตะหรือเกินจุดวิกฤตแล้ว เช่น จุดวัดที่บ้านท่าโปร่ง หมู่ 4 ต.ชัยนาม ระดับน้ำอยู่ที่ 8.40 ม. เกินจุดวิกฤตที่กำหนดไว้ 8 ม. ขณะที่บ้านวังทอง หมู่ 1 ต.วังทอง วัดได้ 9.27 ม. เกินจุดวิกฤต 9 ม. และบ้านวังปะดู่ หมู่ 1 ต.วังพิกุล วัดได้ 8.60 ม. เกินจุดวิกฤต 8 ม. ส่วนพื้นที่ต้นน้ำที่ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ วัดได้ 5.10 ม. ใกล้แตะจุดวิกฤตที่ 6 ม. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำกำลังทะลักลงมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น
ขณะที่ ต.ชัยนาม อ.วังทอง มวลน้ำจากลำน้ำเข็ก หรือแม่น้ำวังทอง ได้ไหลเอ่อล้นท่วมพื้นที่บ้านชัยนามเป็นบริเวณกว้าง และไหลลงถนนหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ตรงข้ามทางเข้า รพ.วังทอง ระดับน้ำล้นถนน 1 เลน ระยะทางประมาณ 300 เมตร รถยังสามารถสัญจรไปมาได้
ส่วนที่บริเวณตลาด 120 ปีวังทอง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจของ อ.วังทอง มวลน้ำได้เริ่มเอ่อล้นขึ้นมาท่วมบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำวังทองเล็กน้อย และมีบางจุดที่ไหลออกมาทางท่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลวังทองได้นำแนวกระสอบทรายกั้นและสูบน้ำออก ระดับน้ำแม่น้ำวังทองกำลังขึ้น
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยบูรพา พร้อมอาสาสมัครกู้ภัยบูรพา อาสาสมัครบรรเทาวังทอง ทีมสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงขึ้นชั้นสองของตัวบ้าน เนื่องจากมีปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บริเวณบ้าน จุดเกิดเหตุบ้านวังน้ำเย็น ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ขณะที่นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เจ้าหน้าที่ ปภ.อบต.และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ได้ช่วยกรอกกระสอบทรายเพื่ออุดพนังกั้นน้ำ หลังแม่น้ำวังทองเอ่อล้นในหมู่ 2, 4, 5, 6 และหมู่ 12 ส่งผลให้คันดินกั้นน้ำแม่น้ำวังทองแตก จำนวน 3 จุด ชาวบ้านช่วยกันปิดรอยแตกเพื่อป้องกันมิให้มวลน้ำไหลลงพื้นที่เกษตรกรรม
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง ด้าน ปภ.แจ้งเตือน Cell Broadcast ประชาชนระวังน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ ต.วัดตายม ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
