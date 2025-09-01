สลด พบศพปลัด เสียชีวิตหลังอำเภอ ทิ้งจดหมายสั่งเสีย เผย เพิ่งย้ายประจำที่อื่นแค่ 5 เดือน

ปลัดอำเภอ ยิงตัวดับในลานจอดรถหลังที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ พบจดหมายสั่งเสีย 3 ฉบับ คาดปัญหาความเครียดส่วนตัว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ร.ต.อ.ชัชวาลย์ มัคคะรม รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในลานจอดรถด้านหลังที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ จึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือ นายสุภาพ (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี ปลัดอำเภอนิคมคำสร้อย และเป็นอดีตปลัดอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เสียชีวิตในสภาพนั่งอยู่บนเก้าอี้ มีบาดแผลจากการยิงที่ศีรษะ ใกล้ตัวพบอาวุธปืนลูกซองยาววางบนหน้าตัก ขณะเดียวกันยังเปิดเสียงธรรมะสอนใจไว้ในที่เกิดเหตุ ใกล้กันพบรถยนต์เก๋งสีแดงของผู้ตายจอดอยู่
พยานในพื้นที่ให้การว่า เวลาประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงดังคล้ายประทัด 1 ครั้ง แต่เข้าใจว่าเป็นเสียงหม้อไฟระเบิดจึงไม่ได้สนใจ กระทั่งเช้าพบรถเก๋งคันคุ้นตาจอดอยู่ จึงเข้าไปตรวจสอบและพบผู้เสียชีวิต
ญาติผู้ตายเผยว่า นายสุภาพอาจมีความเครียดส่วนตัว โดยตำรวจตรวจค้นห้องพักพบจดหมายสั่งเสียจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งครอบครัวยังไม่ขอเปิดเผยเนื้อหา ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่งย้ายจากอำเภอหว้านใหญ่ บ้านเกิด ไปประจำอำเภอนิคมคำสร้อยราว 5 เดือน และมักกลับบ้านในช่วงวันหยุด ก่อนจะพบว่าเสียชีวิตในพื้นที่บ้านเกิด