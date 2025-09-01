หลาดเพลินเป๋า ตลาดนัดดังกลางเมืองภูเก็ต ประกาศหยุดให้บริการ หลังเปิดตัวได้เพียง 2 เดือน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 หลาดเพลินเป๋า -Plernpao Street Market โพสต์ผ่านโซเชียล ประกาศหยุดให้บริการ”หลาดเพลินเป๋า”
นายวิญญู จองกิจธนา ผู้บริหารบริษัทเพลินเป๋า จำกัด ระบุว่า บริษัทเพลินเป๋าจำกัด ขอเรียนแจ้งให้ผู้ประกอบการและประชาชนทราบว่า หลาดเพลินเป๋าจะหยุดให้บริการชั่วคราวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการและลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นตลอดมาและขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการยุติการดำเนินงานในครั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทฯมีแผนงานโครงการใหม่ที่จะดำเนินการต่อไปโดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในลำดับถัดไป
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเรื่องรายละเอียดการคืนเงินมัดจำและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการโดยจะแจ้งกำหนดการและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ยื่นเรื่องคืนเงินมัดจำผู้ประกอบการต้องนำเอกสารการเช่าล็อค(ฉบับจริง)มาติดต่อที่ออฟฟิศ เพื่อดำเนินเรื่องการคืนเงินมัดจำภายในวันที่ 1-5 กันยายน 2568 ซึ่งทางบริษัทฯจะตรวจสอบข้อมูลและทำการโอนเงินมัดจำคืนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 แต่หากผู้ประกอบการไม่มาติดต่อยื่นเรื่องภายในกำหนดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
2.การรื้อถอนร้านค้าผู้ประกอบการต้องดำเนินการรื้อถอนและเก็บร้านภายในล็อกของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กันยายน 2568 ทั้งนี้อุปกรณ์หรือทรัพย์สินใดๆที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนหากเกิดการสูญหายบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆและหากพ้นกำหนดดังกล่าวบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่ตกค้างเช่นกัน
3. วันและเวลาทำการรับเอกสารและรื้อถอนเวลา 10:00 – 17:00 น. ตามวันที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น
จากข้อมูล “หลาดเพลินเป๋า” ตลาดกลางคืน ตั้งอยู่ใกล้กับวงเวียนหอนาฬิกาตรงข้ามมัสยิดบ้านกลาง ถนนตลิ่งชัน ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 ใช้งบลงทุนเกือบ 30 ล้านบาท บนพื้นที่ กว่า 15 ไร่ มีร้านค้าร้านอาหารให้บริการ 256 ล็อค มีโซนการแสดงดนตรีสด ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ ลานจอดรถ เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16:00-22:00 น
“หลาดเพลินเป๋า” ดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตและชุมชนโดยรอบ มีเป้าหมายร่วมกันสร้างจุดหมายใหม่ของเมืองเก่าให้เป็นพื้นที่สร้างอาชีพ สร้างความสุขส่งเสริมภาพลักษณ์ภูเก็ตในฐานะเมืองสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ตั้งใจให้เป็นแลนด์มาร์คกลางคืนแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นเวทีแสดงออกทางวัฒนธรรม สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน