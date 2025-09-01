เผาแล้ว 8 ร่างผู้ป่วยติดเอดส์ ที่ดองไว้กว่า 20 ปีวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดจัดพิธีสมเกียรติ

เผาแล้ว 8 ร่างผู้ป่วยติดเอดส์ที่ดองไว้กว่า 20 ปีวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดจัดพิธีสมเกียรติ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นการฌาปนกิจศพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ถูกดองไว้กว่า 20 ปี ที่วัดพระบาทน้ำพุอุทิศร่างกายเป็นมรณานุสติแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีนายอำพล อังคณากรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และมีนายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมงานด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่จะมีพิธีนำศพไปทำพิธีฌาปนกิจ พระได้ทำพิธีมาติกาทอดผ้าบังสุกุลศพทั้ง 8 ร่าง แล้วจึงได้มีพิธีการฌาปนกิจตามวัดในเขตพื้นที่ในตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย วัดพระบาทน้ำพุ 2 ศพ, วัดสระมะเกลือ 2 ศพ, วัดน้ำจั่น 2 ศพ และวัดดงสวอง 2 ศพ รวม 8 ศพ
บรรยากาศระหว่างการทำพิธีฌาปนกิจร่างอาจารย์ในวันนี้ มีญาติของผู้ตายน้อยมาก นอกนั้นมอบให้ทางพิธีการดำเนินนำไปประกอบพิธีได้เลย แต่มีข้าราชการให้ความสำคัญต่อพิธีการในวันนี้มาร่วมพิธีจำนวนมาก