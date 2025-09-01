ป่วนนราธิวาส กระทบ 9 ขบวนรถไฟสายใต้ รอฝ่ายมั่นคงเคลียร์เส้นทางความปลอดภัย

เหตุระเบิดป่วนนราธิวาสหลายจุด ลามกระทบรถไฟสายใต้หลายขบวนต้องหยุดรอเปิดทาง-รฟท.เร่งตรวจสอบเส้นทาง บางขบวนงดวิ่งชั่วคราว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน จากเหตุระเบิดและความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่ จ.นราธิวาส ช่วงค่ำวันที่ 31 สิงหาคม ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่ 1 กันยายน 68 ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบความปลอดภัยเส้นทางรถไฟ โดยเฉพาะช่วงบูกิต-สุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต้องสั่งหยุดขบวนและงดให้บริการบางเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
รายชื่อขบวนที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้
– ขบวน 37 (กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโก-ลก) : รอเปิดทางที่สถานีตันหยงมัส
– ขบวน 171 (กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโก-ลก) : รอเปิดทางที่สถานีตันหยงมัส
– ขบวน 448 (สุไหงโก-ลก-สุราษฎร์ธานี) : รอเปิดทางที่สถานีสุไหงโก-ลก
– ขบวน 452 (สุไหงโก-ลก-นครศรีธรรมราช) : งดให้บริการช่วงสุไหงโก-ลก-บูกิต
– ขบวน 453 (ยะลา-สุไหงโก-ลก) : งดให้บริการช่วงบูกิต-สุไหงโก-ลก
– ขบวน 463 (พัทลุง-สุไหงโก-ลก) : รอเปิดทางที่สถานีตันหยงมัส
– ขบวน 985 (กรุงเทพฯ (หัวลำโพง)-สุไหงโก-ลก) : รอเปิดทางที่สถานีมะรือโบ
– ขบวน 447 และขบวน 448 (สุไหงโก-ลก-สุราษฎร์ธานี-สุไหงโก-ลก) : งดเดินในช่วงสุไหงโก-ลก-หาดใหญ่
โดย รฟท.แจ้งว่า ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 11.00 น. คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถตามปกติได้ภายในเวลา 13.00 น. หากการตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จและยืนยันความปลอดภัย การรถไฟแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวก พร้อมแนะนำผู้โดยสารสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนรถไฟ โทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง