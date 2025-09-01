บินฮ.เร่งส่งของใช้ ช่วยเหลือประชาชน เหตุพายุคาจิกิถล่ม น้ำท่วมแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับจากวันที่เกิดอุทกภัยและมีดินไหลปิดทับเส้นทางอย่างหนัก โดยเฉพาะที่บ้านห้วย-หมาก-ลาง และบ้านหนองเขียว เขตตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ราษฎร ครูและนักเรียนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก บางแห่งขาดน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภค
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมกู้ภัยและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ เร่งเดินทางเข้าสู่พื้นที่อีกหลายหมู่บ้าน ที่ยังไม่สามารถสัญจรหรือเดินทางออกขอรับการความช่วยเหลือได้
ขณะเดียวกัน ทหารหน่อยเฉพาะกิจสิงหนาทแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขนส่งน้ำดื่มและสิ่งของต่างๆ โดยทางเฮลิคอปเตอร์บรรเทาความเดือดร้อน ไปยังหมู่บ้าน และโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร กองอาสารักษาดินแดน คณะครู นักเรียน จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกัน ซ่อมแซม กำจัดเศษกิ่งไม้ ต้นไม้ ดินโคลน ทำความสะอาด ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงเรียนและชุมชนโดยรอบต่อไป