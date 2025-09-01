ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ลุยน้ำท่วมหล่มสัก สั่งเร่งช่วยปชช. ย้ำเขาค้อ-ภูทับเบิกเที่ยวได้ปกติ
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 กันยายน นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก หลังร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง นายศรัณยูได้นำคณะลุยฝ่ากระแสน้ำให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบภัย โดยนายศรัณยูกล่าวว่า ระดับน้ำ ณ เวลานี้เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ หากไม่มีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงมาเติม สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลก็คงจะเบาบางลง
“ขณะที่ผมเดินลุยน้ำดูที่หอนาฬิกา บริเวณสี่แยกในเขตเทศบาลหล่มสัก ผมสังเกตเห็นระดับเริ่มลดลงเล็กน้อยราว 5 เซนติเมตร แต่ไม่แน่ใจ เพราะมีน้ำที่หล่มเก่าทยอยลงมาเรื่อยๆ” นายศรัณยูกล่าว และว่า จากการสอบถามราษฎรโดยเปรียบเทียบกับน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ได้รับคำตอบว่าระดับน้ำท่วมครั้งนี้ยังต่ำกว่าปี 2554
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้พยายามดูแลและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยทั้งเรื่องอาหารและน้ำดื่ม ตอนนี้มีมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิกกไทร มูลนิธิพั้ว มูลนิธิเพชรเกษม ช่วยตั้งโรงครัวขึ้น เพื่อทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งแจกน้ำดื่มด้วย และในเย็นวันนี้จะมีโรงครัวพระราชทานเข้ามาทำอาหารแจกเพิ่มเติม โดยรวมจะมีข้าวกล่องวันละกว่า 10,000 กล่องช่วยดูแลผู้ประสบภัย
นายศรัณยูกล่าวว่า ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดได้เริ่มลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ เหลือเพียงบางจุด อาทิ ที่ อ.หล่มเก่า หมู่ 1 บ้านวังขอน และหมู่ 8 บ้านวังม่วง เหลือเพียงน้ำท่วมขัง ส่วนที่ อ.น้ำหนาว ลดลงหมดแล้ว เวลานี้พื้นที่ใต้เขตเทศบาลฯหล่มสักลงไป โดยเฉพาะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำก้อนนี้ที่จะไหลลงไป
“แนวทางที่จะป้องกันน้ำท่วมในภายภาคหน้า เราคงต้องสร้างอ่างเก็บน้ำที่จะคอยดักน้ำด้านบนไว้ ซึ่งเห็นว่าทางชลประทานมีแผนไว้แล้ว และยังมีการบายพาสน้ำเข้าคลองชลประทานเพื่อบรรเทาความเสียหายในพื้นที่ที่ประสบปัญหาซ้ำซาก” นายศรัณยูกล่าว
นายศรัณยูยังกล่าวชี้แจงข้อกังวลนักท่องเที่ยวที่เกรงว่าเหตุการณ์น้ำท่วมหล่มสักจะทำให้ไม่สามารถไปเที่ยวเขาค้อ-ภูทับเบิกได้ว่า พื้นที่เขาสูง เช่น เขาค้อ ภูทับเบิก ยังคงสวยงามตามปกติและสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีกหลายแห่งที่ไม่ได้ประสบภัย มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ น้ำตก ที่อาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้