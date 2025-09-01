รวบคาชายแดนสระแก้ว 24 ราย ลอบเข้า-ออกไทย พบ 5 คนไทย เดินเท้า หวังทำแก๊งคอล ปอยเปต
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองกำลังบูรพาโดย ฉก.อรัญประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมชาว ไทย และต่างชาติ 3 กลุ่ม จำนวน 24 คน หลังพยายามลักลอบ เข้า-ออก ประเทศไทย บริเวณพรมแดนบ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
กลุ่มที่ 1 เป็นชายชาวจีน 3 คน กำลังเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติ ห่างแนวพรมแดน 500 เมตร สอบสวนเบื้องต้น ทั้งหมดต้องการเดินทางจาก ปอยเปตเข้ามาไทย แต่ไม่มีเอกหนังสือเดินทางหรือเอกสารใดๆ
กลุ่มที่ 2 เป็นแรงงานชาวกัมพูชา ชาย-หญิง จำนวน 16 คน มีหนังสือเดินทางเป็นเอกสารระบุตัวตน ซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยเตรียมตัวเดินทางเข้ามาด้านในของประเทศ สอบสวนเบื้องต้น ให้การว่า จะเดินทางไปหางานทำที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีที่เคยทำมาก่อน
กลุ่มที่ 3 เป็นชาวไทย 5 คน กำลังเดินเท้าข้ามพรมแดนเข้าไปปอยเปต เพื่อสแกนใบหน้า สำหรับเปิดบัญชีม้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทั้งหมดไม่มีเอกสารประจำตัวใดๆ
อย่างไรก็ตาม ชุดจับกุมนำตัวผู้ลักลอบทั้งหมด 24 คน ส่งสภ.คลองน้้าใส เพื่อดำเนินคดีต่อไป รายงานข่าว ระบุว่า พื้นที่ชายแดนด้าน ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ เป็นพื้นที่ยอดฮิตที่เหล่ามิจฉาชีพทุกชาติ รวมทั้งชาวไทย ใช้เป็นช่องทางลักลอบ เข้า-ออก โดยเฉพาะชายแดนด้านคลองลึก และด้าน ต.ป่าไร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วลวดหนามไว้บางช่วง และลาดตระเวนอย่างเข้มงวด ทำให้แห่หันไปใช้ช่องทาง ต.คลองน้ำใส ซึ่งสะดวกกว่า