แก๊งขนยาเสพติด ซิ่งเก๋งหนีตร. เสียหลักคว่ำลงคูน้ำที่พิจิตร รวบ 2 ราย ยึดยาบ้า 2.5 ล้านเม็ด

ตำรวจ ปส. ร่วมกับ ตร.พิจิตร ไล่ล่าสกัดแก๊งลำเลียงยาเสพติด รวบ 2 ผู้ต้องหา ยึดยาบ้า 10 กระสอบ รวม 2.5 ล้านเม็ด
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปส. และหน่วยกู้ภัยสรรเพชญ พิจิตร กำลังเร่งช่วยเหลือ 2 ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถยนต์เก๋ง ที่เสียหลักจากการถูกตำรวจไล่ล่าตกคูน้ำข้างทางหลวง
จากการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 2 คน เป็นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติด พบของกลางยาบ้าซุกในรถ 10 กระสอบ จำนวน 2.5 ล้านเม็ด เหตุเกิดบนถนนเลี่ยงเมือง หมายเลข 111 พิจิตร-เนินสมอ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร
พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวเนื่องจากตำรวจชุดปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ประสานตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ร่วมตำรวจ สภ.เมืองพิจิตร ทำการสกัดกั้นรถเก๋งยี่นิสสัน สีดำ ทะเบียนกำแพงเพชร ซึ่งขณะตำรวจ ปส.แสดงตัวเข้าจับกุมบริเวณกลางสี่แยกระหว่างติดสัญญาณไฟแดง ผู้ต้องหาทั้ง 2 คนไหวตัวทัน เร่งเครื่องยนต์ขับหลบหนีการจับกุมจากบริเวณสี่แยกในตัวเมืองพิจิตร หลบหนีมาเส้นทางถนนเลี่ยงเมือง พิจิตร-เนินสมอ
พ.ต.อ.อนุกูลเผยว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปส.และตำรวจพิจิตร ไล่ล่าและสกัดกั้น จากนั้นรถของคนร้ายได้เสียหลักพลิกคว่ำตกคูน้ำข้างทาง เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวออกมาจากรถที่หงายท้องชี้ฟ้า แบทุลักทุเล เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น และนำตัวส่งโรงพยาบาลพิจิตร
ทราบชื่อคือนายอาคม อายุ 27 ปี ชาว จ.สุราษฎร์ธานี และนายชีพจร อายุ 37 ปี ชาว จ.นครศรีธรรมราช จาการตรวจสอบภายในรถเก๋งพบกระสอบปุ๋ย 10 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้า 2.5 ล้านเม็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจยึดของกลางยาบ้าทั้งหมด และแจ้งข้อกล่าวดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้ง 2 คน
พ.ต.อ.ลักษณ์ รัตนถาวร ผกก.สภ.เมืองพิจิตร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้แกะรอยเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวมาจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือไทย-เมียนมา ด้าน จ.เชียงราย ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะลำเลียงยาเสพติดมาในเส้นทางรอง ระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ลัดเลาะมาเรื่อยๆ และจะจ้างคนในพื้นที่คอยนำทาง แต่จะไม่ใช้เส้นทางหลัก เพื่อหลบด่านตรวจต่างๆ ก่อนเข้ามาถึงพื้นที่พิจิตร เมื่อได้โอกาสจึงแสดงตัวเข้าจับกุม
ผกก.สภ.เมืองพิจิตรกล่าวว่า สำหรับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนย้ายยาเสพติด 10 กระสอบ รวม 2.5 ล้านเม็ด เพื่อจะไปส่งมอบให้เครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง ได้ค่าจ้างคนละ 25,000 บาท อย่างไรก็ตาม จะได้เร่งขยายผลเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป