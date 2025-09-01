มรดกเลือด บุกยิงน้องเขยถึงบ้าน แค้นพ่อยกที่ดินให้ 20 ไร่ เผยก่อนดับ อ้อนวอน “ยอมแล้ว”

มรดกเลือด บุกยิงน้องเขยถึงบ้าน แค้นพ่อยกที่ดินให้ 20 กว่าไร่ เผยก่อนดับ อ้อนวอน “ยอมแล้ว” แต่ไม่เป็นผล
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 ร.ต.อ.พิชิต แก้วปัญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสามหมอ ได้รับแจ้งเหตุ มีคนถูกยิงเสียชีวิต ที่บ้านแห่งหนึ่ง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ที่เกิดเหตุ เป็นบ้านชั้นเดียวก่ออิฐบล็อกปูนยังไม่ฉาบปูน บริเวณหน้าบ้าน พบศพนายสมยศ อายุ 57 ปี เจ้าของบ้าน ถูกยิงด้วยอาวุธปืนกลางศีรษะ 1 นัด
ลักษณะนั่งคุกเข่าคว่ำหน้าอยู่ที่พื้น มันสมองปนเลือดไหลนองพื้น สภาพศพสวมเสื้อยืดโปโลแขนยาวสีดำ กางเกงขายาวสีดำ บริเวณหน้าบ้านพบจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ตาย ที่บรรทุกกระสอบปุ๋ยจอดอยู่ ส่วนมือปืนคือ นายบุญมี อายุ 56 ปี พี่ชายภรรยา หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปมอบตัวกับกำนันตำบลผาสุก
พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เปิดเผยว่า สอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า นายสมยศผู้ตายอาศัยอยู่กับภรรยา แต่เลี้ยงดูพ่อตาด้วย พ่อตาจึงยกที่ดินให้ผู้ตายประมาณ 20 ไร่ ตอบแทนที่เลี้ยงดูพ่อตาเป็นอย่างดี ทำให้นายบุญมีลูกชายไม่พอใจ ที่พ่อยกที่ดินให้ลูกเขย นายบุญมีเครียด และกลุ้มใจมาหลายวัน
ก่อนเกิดเหตุ นายบุญมีซื้อเหล้าขาวมาดื่ม 30 บาท และเสพยาบ้า 1 เม็ด ก่อนจะจึงถือปืนแก๊ปยาวมาที่บ้านผู้ตาย เมื่อไปถึงบ้านผู้ตาย ก็พบผู้ตายนั่งอยู่บนเตียงแค่ไม้ไผ่หน้าบ้าน นายบุญมีก็ตรงเข้าไปต่อว่าผู้ตาย ซึ่งผู้ตายได้ลงมาคุกเข่ายกมือไหว้ขอโทษนายบุญมี พร้อมกับพูดว่า ยอมแล้ว แต่นายบุญมีกับใช้ปืนแก๊ปจ่อยิงกลางศีรษะนายสมยศ 1 นัด จนล้มลงเสียชีวิตคาที่
จากนั้น นายบุญมีก็ถือปืนแก๊ปวิ่งหลบหนีไปมอบตัวกับกำนันตำบลผาสุก ซึ่งกำนันก็นำตัวนายบุญมีกับอาวุธปืนแก๊ปที่ใช้ก่อเหตุมามอบให้ตำรวจ โดยยอมรับว่า ก่อเหตุยิงน้องเขยจริง ทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ตำรวจได้ตรวจปัสสาวะนายบุญมี พบฉี่เป็นสีม่วง และตรวจประวัตินายบุญมี ไม่พบประวัติอาชญากรรม จึงแจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พรบ.อาวุธปืน เสพยาเสพยติดประเทภ 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ” ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป