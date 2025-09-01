สรุปประเด็นร้อน ถกสนั่น นทท.ม้วนธงชาติไทย ที่ผาหินดำ ไม่ให้ติดเฟรม อ้างเดี๋ยวแกะคืนให้

สรุปประเด็นร้อน นทท. ม้วนธงชาติไทย ที่ผาหินดำ ไม่ให้เข้าเฟรม โซเชียลถกสนั่นไม่ให้เกียรติ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน จากกรณีคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ และตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง หลังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมาถ่ายทำที่จุดชมวิวผาหินดำ ซอยแหลมมุมนอก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และได้ทำการ “ม้วนธงชาติไทย” ที่ปักไว้อยู่แล้วบริเวณนั้น เพื่อถ่ายรูปไม่ให้ติดเฟรม ทำเอาคนในพื้นที่ทนไม่ไหว เดินเข้าไปคลี่ธงชาติไทยให้ปลิวไสวตามเดิม แม้ทีมงานที่ถ่ายทำบอกว่า เดี๋ยวแกะคืนให้นั้น
คลิปดังกล่าวโพสต์โดยผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อ จรัล สุดวิลัย ได้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้และโพสต์ผ่านโลกโซเชียล ระบุแคปชั่นว่า “ธงชาติไทยต้อง สะบัดแบบนี้ ไม่ใช่นึกจะม้วนก็จะมาม้วน คุณได้แค่มาเที่ยวอย่างเดียวก็พอ จะมาม้วนธงชาติไทยทำไม มันคือธงชาติไทยของผมนะครับ คุณได้แค่มาเที่ยวอย่างเดียวนะ คนนี้ละ..ที่ม้วนธงชาติไทย รู้จักช่วยบอกที…รู้จักไว้ด้วยที่นี่ประเทศไทย”
ต่อมาได้มีเพจจำนวนมากดาวน์โหลดคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่ พร้อมตั้งคำถามว่า “ม้วนธงชาติทำไม” ทั้งมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติประเทศ ขณะที่บางส่วนก็มองว่า เจตนาดีทั้งคู่ ในมุมของการถ่ายทำอาจจะมีเรื่องมู้ดแอนด์โทนเข้ามาด้วย แต่ในทางหนึ่งก็เป็นเรื่องของมารยาท หากมีการประสานหรือติดต่อสอบถามก่อน อาจจะไม่กลายเป็นประเด็นถกเถียง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลปรากฏว่าทีมงานที่มาถ่ายทำนั้นมาจากไหน และกำลังถ่ายทำอะไร หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป