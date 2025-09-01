ภูเก็ต ประกาศ ‘วัดเกาะสิเหร่’ พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ หลังดินสไลด์ตรง พระธาตุอินแขวนจำลอง

ภูเก็ตประกาศ ‘วัดเกาะสิเหร่’ เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ หลังเกิด ดินสไลด์บริเวณพระธาตุอินแขวน(จำลอง)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน จากเหตุดินสไลด์ บริเวณศาลาประดิษฐาน พระธาตุอินแขวน วัดเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถล่มลงมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อ31ส.ค.68ได้รับความเสียหาย
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายจิรายุส ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา, นายวิชิต สุทธโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลรัษฎา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยเบื้องต้น บริเวณวัดเกาะสิเหร่ กรณีเกิดเหตุดินสไลด์จากฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้ดินอุ้มน้ำจำนวนมากและเคลื่อนตัวถล่มลงมาจนทำให้ศาลาประดิษฐานองค์พระได้รับความเสียหาย
จากนั้น เทศบาลตำบลรัษฎาได้ออกประกาศกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พร้อมทั้งได้ทำการปิดกั้นสถานที่ สั่งงดการเข้าพื้นที่สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
โดย ระบุว่า ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีดินโคลนถล่ม)
ด้วยได้เกิดเหตุดินโคลนถล่ม เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ทำให้เกิดดินโคลนถล่ม ณ วัดเกาะสิหร่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและวัดเกาะสิเหร่
เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัย ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน และป้องกันมิให้เกิดการขยายเป็นวงกว้าง ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ประสบภัยและข้างเคียง
อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา/ผู้อำนวยการท้องถิ่น จึงประกาศให้บริเวณเขตวัดเกาะสิเหร่ เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นพื้นที่อันตราย
ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและสถานการณ์ปลอดภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568
โดยวันที่ 1 กันยายน 2568 ดร.สมคิด ช่อคง ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายจิรายุส ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายธนิต ศรีสมศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลรัษฎา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปัญหาดินสไลด์บริเวณพื้นที่วัดเกาะสิเหร่ พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ ร่วมกับพระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว ป.ธ.7 เจ้าอาวาสวัดเกาะสิเหร่
เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดดินสไลด์ ในบริเวณพื้นที่วัดเกาะสิเหร่ซ้ำ ซึ่งการบริการจัดการปัญหาดินสไลด์ในพื้นที่นี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเร่งดำเนินการตามแนวทางที่ได้หารือร่วมกันอย่างเร่งด่วน
โดยทางเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีดินโคลนถล่ม) ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและสถานการณ์ปลอดภัย