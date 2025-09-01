อดีตรปภ. เปิดปาก หลังกระหน่ำแทง ยายเจ้าของร้านชำดับ ก่อนคว้าเหล้าขาวกลับบ้าน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 จากเหตุสลด นางบุญนำ อายุ 73 ปี เจ้าของร้านชำ บริเวณ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ถูกคนร้ายใช้มีดแทงเสียชีวิตภายในร้าน
ความคืบหน้า ตำรวจสามารถควบคุมตัว นายนภกร อายุ 57 ปี อดีตพนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดมาสอบสวน
นายนภกรสารภาพว่า ก่อเหตุจริง สาเหตุมาจากโมโห หลังผู้เสียชีวิตไม่ยอมให้ซื้อเหล้า 20 บาท จึงกลับไปหยิบมีดที่บ้านแล้วนำใส่ย่ามกลับมาก่อเหตุอีกครั้ง ตอนนั้นผู้เสียชีวิตหันหลังดูทีวีอยู่ตนจึงลงมือก่อเหตุ ขณะลงมือผู้เสียชีวิตพยายามขัดขืนจนถูกแทงเข้าร่างกายถึง 13 แผล ก่อนที่คนร้ายจะหยิบเหล้าขาวออกไป 2 ขวด ส่วนเงิน 2 พันบาท ตนไม่ได้เอาไป และกลับบ้านเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และก่อนเกิดเหตุตนดื่มสุราจนเมาเป็นเหตุให้ขาดสติ
เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
