วัววิ่งตัดหน้ากระบะ เจ็บหนัก เจ้าของตัดสินใจ ส่งเข้าโรงเชือด หาเงินชดใช้ คนใจบุญแห่ช่วย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เกิดเหตุรถกระบะชนวัวที่บริเวณทางหลวงหมายเลข1 ถนนพหลโยธินขาขึ้น พื้นที่ ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
ที่เกิดเหตุ พบวัวเพศผู้นอนอยู่ในเลนกลาง ในสภาพขาหัก ตามตัวมีแผลถลอก ไม่สามารถลุกและขยับตัวได้ ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร พบรถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีบรอนซ์ จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน ความแรงของการชน ถุงลมนิรภัยทำงานทั้ง 2 ด้าน
นายบุญยัง อายุ 67 ปี คนขับรถกระบะ เล่าว่า ตนมีอาชีพให้เช่ารถเครน กำลังจะเอาน้ำมันไปเติมรถเครนที่กำลังทำงานห่างจุดเกิดเหตุประมาณ 4กิโลเมตร ระหว่างขับออกมา ถึงจุดเกิดเหตุ จู่ๆมีวัวคู่กรณีกระโจนออกมาจากเกาะกลางถนน เพื่อข้ามไปทางฝั่งซ้าย ตนหลักหลบไม่ได้ มีรถอยู่เลนซ้าย และเบรกไม่ทัน ชนเข้าอย่างจัง จนรถพังเสียหาย และวัวบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ตำรวจได้ติดตามตัวคนเลี้ยงและเจ้าของวัว คือนายแบงค์ และนางแหวว ผู้เป็นแม่ มาเจรจาตกลงค่าเสียหายที่สภ.เมืองชัยนาท ส่วนวัวก็ยกไปไว้ที่บ้าน เพื่อรอตัดสินใจว่า จะขายเข้าโรงชำแหละเนื้อสัตว์ หรือจะรักษา
โดยทางคู่กรณีตกลงว่า ทางฝั่งนายแบงค์และนางแหววยินดีชดใช้ค่าเสียหายรถที่พัง และค่ารักษาอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงของนายบุญยัง หลังจากอู่ซ่อมรถประเมินราคาให้ ส่วนวัวหลังข่าวแพร่ออกไป ผู้ใจบุญจำนวนมาก เสนอให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดัง ที่จะขอซื้อวัว แล้วส่งให้โรงพยาบาลสัตว์ทำการรักษาต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างการประสาน