กระบะฝ่าฝน แซงไม่พ้น เบียดสองแถวตกข้างทาง น.ร.โดยสารกลับบ้าน เจ็บ 17 ราย
เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า กล้องวงจรปิดบันทึกภาพอุบัติเหตุรถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน ทะเบียนกรุงเทพมหานคร มี นายกิติศักดิ์ อายุ 35 ปี เป็นผู้ขับ เสียหลักชนเข้ากับรถโดยสารสองแถว หมายเลขทะเบียนพัทลุง ซึ่งขับโดย นายเสน่ห์ อายุ 50 ปี เหตุเกิดถนนสายสี่แยกโพธิ์ทอง-ศรีบรรพต บริเวณหมู่ 9 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ส่งผลให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นเด็กนักเรียน จำนวน 17 ราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และยังมีภรรยาของนายเสน่ห์ ซึ่งนั่งคู่มาด้านหน้ากับนายเสน่ห์ได้รับบาดเจ็บด้วย เจ้าหน้าที่เร่งนำส่ง รพ.ควนขนุน ล่าสุดอาการปลอดภัย
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุในพื้นที่มีฝนตก ถนนลื่น และเป็นช่วงจังหวะที่รถกระบะกำลังจะแซงรถโดยสารสองแถว แต่เกิดเสียหลักลื่นไปเบียดกับรถโดยสารสองแถว ส่งผลให้รถโดยสารสองแถวไถลไปพลิกตะแคงข้างในคูข้างทาง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว