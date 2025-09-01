บุกรวบ ‘แอดมินเว็บพนัน’ กลางเมืองพัทลุง อ้างเป็นลูกกะจ๊อก รับจ้างไลฟ์ไก่ชน วันละ 500 บ.

ตำรวจร่วมฝ่ายปกครองบุกทลายเว็บพนัน รวบ 2 แอดมินกลางเมืองพัทลุง สารภาพรับจ้างวันละ 500 ถ่ายทอดไก่ชน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ต.ท.วิรัตน์ จีนเมือง รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.พัทลุง พร้อมด้วยนายคเชนทร์ ศิริอนันต์ ปลัดป้องกัน อ.เมือง นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักชั้น 2 บ้านเช่า ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง หลังรับแจ้งมีการใช้พื้นที่เป็นฐานควบคุมระบบเว็บพนันออนไลน์
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัว นายณัฐวุฒิ หรือ “เจม” อายุ 20 ปี ชาวกรุงเทพฯและนายปฏิภาณ หรือ “แม็ค” อายุ 27 ปี ชาว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ทำหน้าที่แอดมิน พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต–กล้องอีกหลายรายการ
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า ตนเป็นเพียงลูกจ้างของเครือข่ายใหญ่ ได้ค่าจ้างวันละ 500 บาท ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดไก่ชนผ่านเว็บไซต์ และแชร์ลิงก์เชิญชวนลูกค้าเข้ามาเล่นพนัน โดยแต่ละวันมีผู้เข้าร่วมเดิมพันหลายสิบราย มีการถ่ายทอดวันละ 2 รอบ ช่วงเช้าถึงเย็น และช่วงค่ำลากยาวถึงเที่ยงคืน
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันโฆษณา ชักชวน ให้ผู้อื่นเล่นการพนัน ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์โดยผิดกฎหมาย” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลสู่เจ้าของเว็บไซต์ต่อไป