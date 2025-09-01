ตม.สระแก้ว แจงเปิดด่านคลองลึก 31 ส.ค. ยันเป็นการอนุโลม ให้ปชช.ตกค้าง กลับประเทศ

ตม.สระแก้ว แจงเปิดด่านคลองลึก 31 ส.ค. ยันเป็นการอนุโลม ให้ปชช.ตกค้าง กลับประเทศเท่านั้น
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว ได้ประกาศให้บริการพิเศษ สำรับชาวไทย-เขมรเดินทางกลับภูมิลำเนา ได้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในทุกวัน พุธ และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. นั้น
ล่าสุด ตรวจคนเข้าเมือง ชี้แจงประชาชนสำหรับข้อสงสัยที่ปรากฎบนโซเชียล โดยระบุว่า ขอเรียนให้ทราบว่า เป็นการอนุโลม ให้กับคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศกัมพูชา และคนกัมพูชาที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ เป็นวันสุดท้าย (31 ส.ค.68) โดยมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องเท่านั้น มิได้มีเจตนาเป็นประการอื่นตามที่เป็นกระแสข่าว
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า ทุกจุดผ่านแดนฯ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ยังคงปิดเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่มีส่วนทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด มา ณ ที่นี้ด้วย จึงนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ว่า หลังจากวันดังกล่าวเป็นต้นไป จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จะเปิดให้บริการคนไทยและคนกัมพูชา เพื่อเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา ทุกวันพุธ และอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 68 เป็นต้นไป สำหรับจุดผ่านแดนอื่นๆ ยังไม่เปิดให้บริการ ซึ่งในประกาศระบุชัดเจนว่า เริ่มวันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค 2568 โดยไม่มีข้อความที่บอกว่าเป็นวันสุดท้าย หรือวันใดเป็นวันสิ้นสุด จึงสร้างความสับสนให้กับประชาชน