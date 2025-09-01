คนร้ายบึ้ม ตู้ ATM ขโมยเงิน 3 จว.ชายแดนใต้สองวันติด จนท.เจ็บ 2 มรภ.4 สั่งเข้มปลอดภัย

คนร้ายบึ้ม ตู้ ATM ขโมยเงิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2 วันติด มรภ.4 สั่งล่าตัว เข้มปลอดภัย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ลอบวางระเบิด และเผายางรถยนต์พร้อมกันในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส 5 จุด, จังหวัดยะลา 3 จุด และจังหวัดปัตตานี 1 จุด 2 วันติด มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย โดยมีรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมด ดังนี้
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมเวลา 19.40 น. เกิดเหตุคนร้ายเผายางรถยนต์ และวางวัตถุต้องสงสัยบนถนนหมายเลข 4056 พาดทางรถไฟ บ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็งในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จากนั้น ในเวลา 19.50 น. ได้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้จุดเกิดเหตุ ขณะนั้น ได้มีรถยนต์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านสุแก ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ และ อาสาสมัคร 1 นาย เดินทางผ่านมา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ และนำตัวส่ง โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทราบชื่อ คือ
1. นายอาซูดิง กูเร็ง อายุ 32 ปี ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 (บ้านสุเฆ) ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก ใจสั่น รู้สึกตัวดี และ
2. อส.ฟัสรี มะมิง อายุ 28 ปี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอจะแนะ มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก ใจสั่น รู้สึกตัวดีดีทั้งคู่ปลอดภัย แต่รถได้รับความเสียหาย
– เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 23.55 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดตู้ ATM ธนาคาร ธกส.สาขาบาเจาะ เทศบาลตำบลบลาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
-เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2568 เวลา 23.56 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนเผารถยนต์ บนถนนหมายเลข 409 ก่อนถึงแยกบ้านเนียง ขาออกจากจังหวัดยะลา ก่อนถึง มินิบิ๊กซี ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
-เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 00.05 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนลองวางระเบิด ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย บริเวณแยกไฟแดงบันนังสตา บ้านบันนังดามา หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
-เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 00.05 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวน เผายางรถยนต์ และลอบวางระเบิดตู้ ATM บริเวณตลาดดุซงญอ บ้านดุซงญอ หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ และคนร้ายได้ขโมยกล่องใส่เงินภายในตู้เอทีเอ็มไปด้วย
-เมื่อวันที่ 1กันยายน 2568 เวลา 00.20 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิด ตู้ ATM หน้า อบต.ตำบลตะมะยูง ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
-เมื่อวันที่ 1กันยายน 2568 เวลา 00.30 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด ตู้ ATM ธนาคาร ธกส. บริเวณร้านโรสบิวตี้ช๊อป บ้านเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อ.เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
-เมื่อวันที่ 1กันยายน 2568 เวลา 00.40 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด ตู้ ATM ธนาคารอิสลาม สาขาปูยุด ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
-เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 00.51 น.คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดตู้ ATM ในปั๊ม ปตท. สาขาบ้านบุดี ถนนหมายเลข 4063 ขาเข้าเมืองยะลา จากเส้นทางโกตาบารู ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ด้าน พลโท ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน.ภาค 4 สั่งกำชับไปยังทุกหน่วย ให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ประจำฐานฯ หรือออกตรวจสอบเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลทุกหน่วย รวมทั้งตามจุดตรวจทั้งถาวรและ POP UP ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัย บุคคลและวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียด เข้มข้น โซนเศรษฐกิจให้มีกองกำลังและเครือข่ายภาคประชาชน วางกำลังให้รัดกุม และปฏิบัติตามแผนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรตามแนวชายแดน ประจำปี 2568 ซึ่งเริ่มใช้วันนี้ (1 ก.ย.68) พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็น วัตถุ บุคคล หรือสิ่งผิดปกติ ใกล้บ้าน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ โทร สายด่วน 1341. หรือ 191 ทันที โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับเป้าหมายในการก่อเหตุ คนร้ายมุ่งวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม ในหลายจุดพร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพความรุนแรงในหลายพื้นที่ รวมทั้งยังขโมยเงินไปได้ในบางตู้ คาดว่าเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงขบวนการ ซึ่งในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ส่วนที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการติดตามคนร้ายมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป