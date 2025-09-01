แม่สุดเศร้า ห้ามลูกชายเข้าป่า วันพายุถล่ม พลัดหลง 3 วัน สุดท้ายพบเสียชีวิต

แม่สุดเศร้า ห้ามลูกชายเข้าป่า วันพายุถล่ม พลัดหลงอยู่ 3 วัน สุดท้ายพบเสียชีวิต ริมลำธาร
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุชายออกหาของป่า บริเวณเทือกเขาภูพาน บ้านลาดกะเฌอ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร แล้วพลัดหลงหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2568 รวมระยะเวลา 3 วัน ทราบต่อมา คือ นายไพวัณ อายุ 53 ปี
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน กล่าวว่า จากคำบอกเล่าของผู้เป็นแม่ ระบุว่า นายไพวัณออกหาของป่า และเจอร่องรอย เช่น กองไฟ ก้นบุหรี่ และเพิงพักที่นำใบไม้มาสร้างกันฝนชั่วคราว และเมื่อเดินสำรวจต่อไป พบรองเท้าของนายไพวัณ 1 ข้าง กระทั่งพบนายไพวัณ สภาพนอนคว่ำหน้า ดำคล้ำ เสียชีวิตอยู่ริมลำธาร บนร่างยังมีย่ามที่พกติดตัวมาด้วยตกอยู่ใกล้กัน เบื้องต้น มีบาดแผลบริเวณใบหน้าด้านขวา ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ คาดว่าน่าจะลื่นล้มกระแทกกับโขดหินริมน้ำ
ขณะเดียวกัน แม่ของนายไพวัณ เผยว่า ปกติลูกชายจะเข้าป่า หาของป่ามาขายเป็นประจำ วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ก็จะไปหาของป่าเช่นเคย แต่ตนได้พูดห้ามปรามว่าฝนตกพายุเข้า วันหลังค่อยไป แต่ลูกชายไม่เชื่อพอตกเย็นลูกชายยังไม่เข้าบ้าน จึงออกตามหา สุดท้ายพบว่า ลูกชายเสียชีวิตแล้ว รู้สึกเศร้าและเสียใจมาก