คลองหลวงฝนตกตั้งแต่เช้ามืด จยย.ชนกัน 2 คัน ดับ 1 เจ็บ 2 อ้างคันหน้าไม่มีไฟท้าย หลบไม่ทัน ชนเต็มๆ

ฝนตกถนนลื่น รถ จยย.เฉี่ยวชนกัน 2 คัน บาดเจ็บ 2 คน เสียชีวิต 1 ราย
เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 2 กันยายน พ.ต.ท.ศิโรจน์ แนบเนียน รอง ผกก.สอบสวน สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกัน 2 คัน มีผู้ได้บาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณถนนพหลโยธินขาเข้า ช่องทางคู่ขนานเลยทางเข้าตลาดไทมาเล็กน้อย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.คลองหลวง แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และรถกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลง
ที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมา พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อ น.ส.บุษยา อายุ 37 ปี ชาว ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่กับพื้นถนน ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกทะเบียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียชีวิตซ้อนท้ายมา
ห่างกันประมาณ 10 เมตร พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ สภาพเก่า ทะเบียนลพบุรี ท้ายรถมีตะกร้าใส่ของพังเสียหาย และพบกองผักจำนวนหนึ่งวางอยู่ใกล้กัน โดยมีนาย NGUYEN HUY KHANH สัญชาติเวียดนาม เป็นคนขี่ ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย ซึ่งมากับผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ น.ส.วนิดา อายุ 25 ปี และนายณัฐวุฒิ อายุ 33 ปี คนขี่รถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและรถกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลงนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานี
จากการสอบถาม น.ส.วนิดา ทราบว่า ตน คนเจ็บ และคนเสียชีวิตมาจากโรงเหล้าแสงจันทร์ กำลังกลับเชียงรากน้อย ตนนั่งอยู่ด้านหน้า มีพี่ผู้ชายเป็นคนขี่ และผู้เสียชีวิตเป็นคนซ้อนท้าย จากนั้นตนก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้น
ส่วนนายณัฐวุฒิ คนขี่รถจักรยานยนต์ บอกว่า มาจากนิติอุตสาหกรรมไอเทคและกำลังจะไปส่งเพื่อน ช่วงนั้นมีฝนตกมามานิดหน่อย เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันหน้าไม่มีไฟท้าย ตนมองไม่เห็น และเขาขี่อยู่เลนขวา ตนพยายามหลบมาเลนซ้ายแต่ไม่พ้น ทำให้ชนกันเข้าจัง
ด้าน พ.ต.ท.ศิโรจน์ ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำตัวนาย NGUYEN HUY KHANH สัญชาติเวียดนาม ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.คลองหลวง