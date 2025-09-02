ล่าเก๋งยาริสสีขาว ยกพวกปาระเบิดถล่มร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ บาดเจ็บ 1

ล่ารถเก๋งยาริสสีขาว ยกพวกปาระเบิดถล่มร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ บาดเจ็บ 1
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 2 กันยายน พ.ต.อ.ชาณภาค สุวรรณชื่น ผกก.สภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดและระเบิดทำร้ายร่างกาย มีผู้บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย บริเวณร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ริมถนนสาย นครหลวง–บ่อโพง หมู่ 4 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่องรอยการปาระเบิดทำให้พื้นปูนหน้าร้านเป็นหลุม รถจักรยานยนต์เสียหาย 1 คัน รถที่จอดรอซ่อมภายในร้านล้มระเนระนาด ตรวจพบไม้คมแฝกตกอยู่ 1 อัน และเศษชิ้นส่วนระเบิดปิงปองกระจายเกลื่อน มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ทราบชื่อคือ นายวัชรพล พลาศรี อายุ 28 ปี ถูกตีเข้าที่ศีรษะ เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
นาย “บอย” (นามสมมุติ) หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุเพื่อนๆ กำลังนั่งดื่มสุราอยู่หลังร้าน โดยมีน้อง 3 คนซ่อมรถอยู่ภายในร้าน จู่ๆ รถยนต์เก๋งยาริสสีขาวขับมาจอด ก่อนที่ชายฉกรรจ์ 5–6 คน โพกผ้าปิดบังใบหน้า ถืออาวุธครบมือ วิ่งเข้ามาทำร้ายคนในร้าน ใช้ไม้และมีดไล่ตี พร้อมปาระเบิดทำมือ 3 ลูก บริเวณหน้าร้าน 2 ลูก และข้างร้านอีก 1 ลูก จากนั้นทั้งหมดขึ้นรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทราบว่าเป็นใครและมีสาเหตุจากเรื่องใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำ พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียง เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี โดยคาดว่าน่าจะมีปมความขัดแย้งบางอย่างเป็นชนวนเหตุ พร้อมสั่งเพิ่มความเข้มข้นสายตรวจเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย