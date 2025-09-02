กู้ภัยตะลึง สาวเปลือยกาย วิ่งตัดหน้ารถ กลางสุขุมวิท ก่อนนำตัวส่งรพ.

กู้ภัยผงะ สาวเปลือยกาย วิ่งตัดหน้ารถกลางสุขุมวิท ก่อนนำตัวส่งรพ.
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 1 กันยายน เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบหญิงสาวในสภาพเปลือยกายวิ่งตัดหน้ารถ สร้างความแตกตื่นแก่ผู้ขับขี่ บริเวณถนนสุขุมวิท แยกมอเตอร์เวย์พัทยาเหนือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่จึงรุดเข้าตรวจสอบทันที พร้อมประสานตำรวจ สภ.เมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุพบหญิงอายุประมาณ 35–40 ปี สวมเพียงกางเกง ไม่สวมเสื้อ กำลังวิ่งวนอยู่ริมถนนด้วยท่าทีหวาดกลัว พูดจาไม่รู้เรื่องและสับสนอย่างเห็นได้ชัด เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ ใช้เวลานานพอสมควรก่อนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวหญิงรายดังกล่าวส่งโรงพยาบาลปัทมคุม เพื่อตรวจสอบอาการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายอีก