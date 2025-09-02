เด็ก 15 เสพยาจนคลั่ง ถือค้อนหวังทำร้ายยาย-แม่ ค้นห้องเจอยาบ้า ปืน กระสุน

เด็ก 15 เสพยาจนคลั่ง ถือค้อนหวังทำร้ายยาย-แม่ ค้นห้องเจอยาบ้า ปืน กับกระสุนอีก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ร.ต.ท.โชคดี อารีย์รักษ์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง นำกำลังตำรวจ 10 นาย เข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 10 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง หลังได้รับแจ้งจากแม่ของเยาวชนว่า ลูกชายเสพยาเสพติดจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดทำร้ายคนในครอบครัว
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบนายเวียร์ อายุ 15 ปี วิ่งถือค้อนปูนพยายามทำร้ายยายและแม่ เจ้าหน้าที่จึงเข้าระงับเหตุ โดยใช้ปืนไฟฟ้ายิงสกัด 2 ครั้ง ก่อนควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัย
จากการตรวจค้นในห้องนอนพบยาบ้า 13 เม็ด พร้อมอุปกรณ์การเสพ กระสุนปืน 9 มม. 1 นัด ปลอกกระสุน 9 มม. 1 ปลอก และปลอกกระสุน .22 อีก 3 ปลอก ซุกอยู่ใต้เตียง
นอกจากนี้ ยังพบอาวุธปืน 1 กระบอกในตะกร้าซักผ้า เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้ตรวจสอบ หากเป็นปืนเถื่อนหรือดัดแปลงจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นตำรวจนำตัวเยาวชนรายนี้ส่ง สภ.เมืองพัทลุง ดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด และเตรียมสอบสวนขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนต่อไป