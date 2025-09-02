จับได้อีก เขมร 16 คน หนีความอดอยาก ลอบเข้ามาทำงานในไทย
เมื่อเวลา 04.20 น.วันที่ 2 กันยายน เจ้าหน้าที่จากกองกำลัง(กกล.)บูรพโดย ฉ.ก อรัญประเทศ,ร้อย. ทพ.1204 และ กองพันทหารม้าที่ 30 ได้เข้าจับกุม ชาวเขมร 16 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 5 คน ในป่าอ้อย ท้ายหมู่บ้านผ่านศึก เขต 3 หมู่. 5 ต. ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึงควบคุมตัวไปสอบสวน ที่กองร้อย ทพ. 1204
สอบสวนเบื้องต้น ทั้งหมดให้การว่าเดินทางมาจากประเทศเขมร ต้องการเดินทางเข้าไปตอนในของประเทศไทยเพื่อหางานทำ และรับจ้างก่อสร้าง โดยทุกคนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 บาท เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง
ซึ่งตอนนี้ได้จ่ายให้ผู้นำทางไปแล้ว คนละ 1,500 บาท ที่พาลักลอบข้ามพรมแดน เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อย เพื่อรอรถมารับ แรงงานบางคนยังให้การอีกว่า ก่อนหน้านี้ก็ทำงานอยู่ในประเทศไทย แต่ได้เดินทางกลับตามที่รัฐบาลเขมรประกาศว่าจะหางานให้ทำและจะดู แลความเป็นอยู่ให้ แต่เมื่อกลับไปแล้วไม่มีงาน ไม่ได้รับการดูแลอะไรจากรัฐบางเลย ทำให้ต้องพบกับความอดอยาก จึงต้องยอมเสียเงิน และ เสี่ยงชีวิต ลักลอบเข้ามาในไทยอีกครั้ง เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ชุดจับกุมจึงนำตัวทั้งหมดส่งไปยัง สภ.คลองน้ำใสเพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป