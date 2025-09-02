หล่มสักยังตึงเครียด น้ำท่วมกระจาย 10 ตำบล 69 หมู่บ้าน หน้าอำเภอน้ำสูง 1 เมตร สัญจรลำบาก
วันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งล่าสุดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา มีสภาพทรงตัวและเริ่มลดลงอย่างช้า ๆ แต่ในพื้นที่ ต.หนองไขว่ และ ต.ปากดุก สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้น เมื่อมวลน้ำจากเขตเทศบาลฯ หล่มสัก ไหลลงไปรวมกันที่ ต.หนองไขว่ และ ต.ปากดุก โดยเฉพาะบ้านสวนละมุด ต.หนองไขว่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ ทำให้ระดับท่วมสูงกว่า 1 เมตรและมีแนวโน้มจะเพิ่มระดับขึ้นอีก
ส่วนสถานการณ์ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ล่าสุดระดับน้ำท่วมทั้ง 11 ชุมชน แม้จะทรงตัวและปรับลดลงอย่างช้า ๆ แต่ระดับน้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักก็ยังสูงอยู่ รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ อาทิ ถนนวจี บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสักสูงราว 1 เมตร และถนนพิทักษ์ บริเวณสวนดงตาล ซึ่งแม่น้ำป่าสักยังเอ่อล้นทะลักแนวผนังกั้นน้ำในจุดนี้ ทำให้ระดับน้ำยังสูงอยู่ จนรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เช่นกัน
ในขณะที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหล่มสัก ระดับน้ำท่วมก็ยังสูงราว 50-60 เซนติเมตร ส่วนตลาดสดเทศบาลยังคงถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ ทำให้ต้องย้ายไปบนถนนทางเข้าเมืองหล่มสัก บริเวณหน้าโรงเรียนผดุงวิทย์เป็นวันที่สองเช่นกัน
นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า ภาพรวมน้ำท่วม อ.หล่มสัก ขณะนี้น้ำท่วมกระจายไปใน 10 ตำบล 69 หมู่บ้าน ปัจจุบันมวลน้ำเริ่มไหลเข้าสู่ ต.หนองไขว่ และ ต.ปากดุก สำหรับในเขตเทศบาลฯ หล่มสัก ณ เวลานี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ เช่น ถนนวจี หน้าที่ว่าการอำเภอฯ ยังใช้สัญจรไปมาไม่ได้ น้ำท่วมราว 1 เมตร ทางเทศบาลฯ กำลังสูบน้ำระบายเพื่อช่วยดันน้ำให้ออกจากเขตพื้นที่เร็วที่สุด
“หากไม่มีฝนตกซ้ำ หรือน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลมาเติม คาดการณ์ว่าราว 2 วัน น้ำท่วมน่าจะลดลง” นายภาคภูมิกล่าว
นายภาคภูมิ กล่าวว่า สำหรับความช่วยเหลือ ทั้งโรงครัวพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโรงครัวจากมูลนิธิภาคเอกชน พร้อมโรงทานในพื้นที่ มาช่วยประกอบอาหารแจกรวมวันละกว่า 10,000 กล่อง นอกจากนี้ยังมอบหมายภารกิจให้ทางทีมกู้ภัยช่วยสแกนแบบปูพรมทั้ง 11 ชุมชนและทุกตรอกซอย เพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินและน้ำดื่ม
“แต่วันนี้สิ่งที่จำเป็นและต้องการมากคือน้ำดื่มจำนวนมาก หากมีภาคเอกชนท่านใดต้องการมาบริจาค ก็อยากให้เน้นเป็นน้ำดื่ม เพราะหลังจากนี้คงต้องไปดูแลประชาชนในเขต ต.หนองไขว่ และ ต.ปากดุก ซึ่งรับน้ำต่อจากเขตเทศบาลฯ หล่มสัก” นายภาคภูมิกล่าว
นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก กล่าวว่า ระดับน้ำท่วมใน 11 ชุมชน และพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่เป็นต้นมา ระดับทรงตัวแต่ได้ปรับลดลงเล็กน้อย ส่วนผนังกั้นน้ำที่บริเวณสวนดงตาล ซึ่งเป็นจุดใหญ่ที่แม่น้ำป่าสักเอ่อทะลักล้นผนังกั้นน้ำเข้ามา ซึ่งเป็นอีกสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ดระแสน้ำไหลพุ่งเข้าท่วมชุมชนชั้นใน ซึ่ง ณ เวลานี้ก็ยังล้นอยู่จึงทำอะไรไม่ได้
“แต่ทั้งนี้ก็มีการหยิบประเด็นนี้มาหารือว่า น้ำคงไม่ได้ท่วมหล่มสักรอบนี้รอบเดียว ฉะนั้นจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาฝนจุดนี้อย่างไร ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว”นายกิตติกล่าว