Phuket Parkland Music Fest 2025 ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ คนร่วมงานทะลุหมื่นคน กระจายรายได้สู่ชุมชน
งานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Phuket Parkland Music Fest 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม ที่ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) จังหวัดภูเก็ต ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการท่องเที่ยวและบันเทิงในระดับภูมิภาค โดยตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานรวมกันมากกว่า 10,000 คน จากทั่วประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ดนตรีและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า งานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของภูเก็ตในการยกระดับพื้นที่ Phuket Gateway ให้เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ Phuket Parkland Music Fest 2025 ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานดนตรีเท่านั้น แต่เป็นเวทีที่เชื่อมโยงผู้คน ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกัน เราเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างคึกคัก และที่สำคัญคือมีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างชัดเจน ทั้งในด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง จากข้อมูลการสำรวจเบื้องต้น พบว่าตลอด 3 วันของการจัดงาน มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน รวมถึงมีกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 150 ราย ซึ่งล้วนได้รับผลตอบรับดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมงาน
นายเรวัตกล่าวอีกว่า ภายในงานมีการแสดงจากศิลปินชื่อดัง สิงโต นำโชค, ไมยราพ, วสันต์ 17 MEAN, เขียนไขและวานิช ที่มาร่วมระเบิดความมันบนเวที โซนอาหารและวัฒนธรรม ที่นำเสนอเมนูพื้นเมืองภูเก็ตควบคู่กับสตรีทฟู้ดยอดนิยม โซนงานศิลป์และการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชน มอบพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ โซนกิจกรรมสำหรับครอบครัว และนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศชุมชน เช่น การประกวด COVER DANCE การแสดงพลุ เป็นต้น
“ความสำเร็จของงานครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการ กระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น และที่สำคัญที่สุดผู้สนันสนุนให้เกิดงานนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าว