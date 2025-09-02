วัดพระบาทน้ำพุ แจ้ง ‘คนงาน-ผู้ป่วย’ ทำใจเตรียมแยกย้าย หลังเงินใกล้หมด

วัดพระบาทน้ำพุ ประชุม ‘คนงาน-ผู้ป่วย’ แจ้งทำใจเตรียมแยกย้าย หลังเงินใกล้หมด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาด้านเศราฐกิจภายในวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีเงินบริหารทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลผู้ป่วย และบุคลากรของวัดอีกเดือนละ 3 แสนบาท แต่เงินเหลือ 1.9 ล้านบาท กระทบถึงบุคลากรที่ต้องหาทางไปอยู่บ้านใครบ้านมัน ส่วนผู้ป่วยต้องกระจัดกระจายไปรักษาตามสถานที่ต่าง ๆ
เรื่องนี้ พระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า “อาตมาได้มีการเรียกประชุมแล้ว ว่าให้เตรียมตัวทำใจจำจากกันในอีกไม่กี่วันเราต้องจากกัน ทั้งที่เราอยู่กันมายาวนาน มีความผูกพันความรักกันมา แต่ผู้ป่วยบางรายก็บอกว่า ไม่รู้จะไปอยู่ไหน เนื่องจากทางบ้านก็ไม่เหลือใครแล้ว ล้มหายตายจากกันก็มี จะไปหางานทำคงไม่มีใครรับอย่างแน่นอน คงจะขอตายภายในวัดพระบาทน้ำพุนี่แหละ แม้ทางวัดไม่มีเงินดูแล้วอีกต่อไป ก็จะขอสู้ตายที่นี่” รักษาการเจ้าอาวาสกล่าว และว่า
ส่วนที่กำลังลำบากอีกรายก็คือ ลิง ที่ถูกกักขังอยู่ในกรงอีกกว่า 500 ชีวิต ด้วยที่ต้องนำมากักขังอยู่ในกรงนั้นเพราะว่า พวกนี้เป็นลิงป่ามักจะมาหากินอยู่ภายในวัดพระบาทน้ำพุ และสร้างความเดือดร้อนให้กับวัด พวกนี้จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น รื้อสังกะสี กัดสายไฟ เสียหายค่าซ่อมแต่ละครั้งเป็นเงินนับหมื่น อดีตพระอลงกตจึงต้องจับมาขังไว้ และจำเป็นต้องเลี้ยงดูด้วยหากปล่อยก็จะสร้างความเสียหายให้กับวัดอย่างมาก แต่ตอนนี้ไม่มีงบประมาณในการดูแลแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ นางสาววไลศิริ ปาตั๋น นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี ชุบพร ทองอุ่นเรือน ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด ไปศึกษาการดูแลลิงที่ถูกเลี้ยงอยู่ภายในวัดพระบาทน้ำพุ เพราะเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ที่จะต้องดำเนินการหาทางดูแลต่อไป