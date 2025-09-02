กระบะหลุดโค้ง ชนประสานงา 10 ล้อ รถพังยับ ตา 74 ดับคาซาก
เวลา 12.00 น. วันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.จันทบุรี เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนประสานงากับรถบรรทุก 10 ล้อ จนแหลกทั้งคัน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บนถนน 1030 สายแสลง-วังแซ้ม หมู่ 4 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี หลังเกิดเหตุ พ.ต.ต.เนรมิตร พงษ์สาลี สารวัตสอบสวน สภ.เมืองจันทบุรี พร้อมแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า ฯ ร่วมเดินทางเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ อยู่ในช่วงกลางโค้งขาขึ้นเนิน ช่องจราจรฝั่งซ้าย ทิศทางมุ่งห้าไปทาง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม พบรถบรรทุกฮีโน่สีขาว ทะเบียนจันทบุรี ของบริษัทแห่งหนึ่ง เสียหลักจอดอยู่บนไหล่ทาง สภาพพุ่งชนประสานงา
อัดติดกับรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฮีโร่ สีฟ้า ไม่ทราบทะเบียน พังยับกลายเป็นเศษเหล็ก กระบะฉีกขาดหลุดกระเด็นออกมาจากรถ โดยพบศพของ นายสินชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 74 ปี หรือ “ป๋าฉิน” ตำนานเจ้าของกิจการรถบรรทุกรับถมที่ดิน “พลับพลาทอง” เสียชีวิตติดอยู่บนซากรถ โดยมีลูกหลานและญาติๆยืนร้องไห้ระงม
ตรวจสอบที่เกิดเหตุในช่องจราจรฝั่งขาเมือง พบมีรอยล้อของรถกระบะเบรกเป็นทางยาว หลุดโค้งข้ามเลนไปจุดที่ชนอัดติดกับรถบรรทุก 10 ล้อ และขาออกเมืองมีรอยเบรกของรถบรรทุก 10 ล้อ เบรกจนเสียหลักไปจนบนไหล่ทาง โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
สอบถาม นายมนตรี (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ชาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี คนขับรถบรรทุก 10 ล้อ ที่ยืนรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมาจากสี่แยก แสลง มุ่งหน้าไปทาง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม โดยขับมาด้วยความเร็วประมาณ 60-70 กม./ชม. เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นทางโค้งลาดเอียงเล็กน้อยได้มีรถกระบะคู่กรณีขับเข้าโค้งสวนทางมา
จากนั้นได้เกิดสะบัดหลุดขามเลนเข้ามาหา โดยที่ตนได้พยายามเบรกและหักหลบแต่ไม่พ้น จึงได้พุ่งชนประสานงาเข้าเต็มแรง จนเกิดความเสียหายทั้งสองคันและทำให้คนขับคู่กรณีเสียชีวิต โดยย้ำว่าขณะเกิดเหตุ ไม่มีรถขับตาม หรือสวนทางมา
อย่างไรก็ตาม สาเหตุยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของตำรวจ ทั้งนี้จะได้ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พร้อมถ่ายภาพร่องรอยในที่เกิดเหตุ บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนเชิญตัวคนขับรถบรรทุกไปให้ปากคำเพิ่มเติม ในการสรุปสาเหตุที่แน่ชัด เพื่อให้การดำเนินคดี เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายต่อไป