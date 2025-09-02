ภูมิภาค

ชาวบ้านสลดใจ พบร่าง เจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ มรณภาพในห้องเก็บของ คาดเครียดโรคประจำตัว

เมื่อเวลา 11.48 น. วันที่ 2 กันยายน พนักงานสอบสวน สภ.แม่โจ้ รับแจ้งพระมรณภาพภายในวัดแห่งหนึ่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลสันทราย และกู้ภัยแม่โจ้

ที่เกิดเหตุเป็นห้องเก็บของภายในศาลาติดกับกำแพงวัด พบร่าง พระครู เจ้าอาวาสวัด ผูกคอเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงนำร่างลงมาตรวจสอบตามร่างกายไม่มีบาดแผลของการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด ส่วนทรัพย์สินในกุฏิยังอยู่ครบ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุ

ทั้งนี้ ตำรวจได้มอบหมายให้กู้ภัยแม่โจ้ นำศพส่งนิติเวช รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป

เบื้องต้นสอบถามชาวบ้านบอกว่า ท่านป่วยมีโรคประจำตัว เข้าโรงพยาบาล 2-3 ครั้งแล้ว สันนิษฐานน่าจะมาจากปัญหาสุขภาพ

สำหรับการมรณภาพของพระครูท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของชาวบ้านประชาชนที่มามุงดูด้วยความอาลัยเป็นอย่างมาก

