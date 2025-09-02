แม่น้ำน่าน เมืองพิษณุโลก ขึ้นสูงสุดในรอบ 10 กว่าปี
แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกขึ้นสูงสุดในรอบ 10 กว่าปี นับจากปีน้ำท่วมใหญ่กันยายน 2554 อยู่ที่ระดับ 9.25 เมตร ชาวแพต้องผูกโยงเอกตลอด 24 ชั่วโมง เทศบาลตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากเมือง ขณะที่ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม น้ำน่านล้นตลิ่งท่วมชุมชนแล้ว 20 หลังคาดเรือน
วันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกยังขึ้นต่อเนื่อง อยู่ที่ 9.25 เมตร ระดับน้ำ อยู่ห่างจากระดับตลิ่ง เมตรกว่าๆ ( 10.37 เมตร ) เรือนแพบริเวณสะพานสุพรรณกัลยาลอยขึ้นสูงเกือบจะถึงถนน เห็นหลังคาชัดเจน ส่วนสวนชมน่าน ทางวิ่งด้านล่าง จมน้ำแล้ว ระดับน้ำน่านวันนี้ถือว่าเป็นระดับที่ขึ้นสูงสุดในรอบ 10 กว่าปี นับตั้งแต่ปีน้ำท่วมใหญ่กันยายน 2554 ซึ่งครั้งนั้นแม่น้ำน่านเกินวิกฤตล้นตลิ่ง เกือบจะท่วมเมือง
เทศบาลและปภ. ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมกับอุดปากท่อระบายน้ำ ไม่ให้น้ำน่านไหลเข้าในเขตเมือง ขณะที่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนชาวแพที่อยู่อาศัย ให้คอยเฝ้าระวังตลอดเวลาทั้งการปรับเชือกปรับสายไฟ และระบบท่อประปา นอกจากนี้ในฝั่งตะวันตก ที่กำลังมีการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังการสัญจร และระดับน้ำหน้าที่ขึ้นสูงนี้จะกระทบกับการระบายน้ำท่วมขังของพื้นที่อำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม เนื่องจากน้ำแคววังทอง จะระบายลงสู่แม่น้ำน่านได้ช้ามากๆ
ส่วน ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทำให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำน่านและใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 20 หลังคาเรือน ปัจจุบันผู้นำชุมชน ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขนของขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำที่เออล้นตลิ่งและต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คาดว่ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำน่านขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ระดับน้ำแม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกที่สูงมากๆณขณะนี้ มาจากทั้งฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์และมาจากการระบายน้ำมาจากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ช่วงตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาระบายน้ำมาในอัตราเฉลี่ยวันละ 40-50 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์มีมากถึง 85% แล้ว
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ 1-3 กันยายน 2568 เขื่อนสิริกิตจังหวัดอุตรดิตถ์ มีแผนปรับลดการระบายน้ำลงเหลือวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก ระบายน้ำออกมาเพียงวันละ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร จะนำน้ำแควน้อยจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลปากท่ออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก