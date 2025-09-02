เพชรบูรณ์อ่วม! คันดินกั้นแม่น้ำป่าสัก แตกยาว 50 ม. น้ำทะลักหมู่บ้าน ท่วมสูง 50 ซม.

เพชรบูรณ์อ่วม! คันดินกั้นแม่น้ำป่าสัก แตกยาว 50 เมตร น้ำทะลักหมู่บ้าน ท่วมสูง 50 เซนติเมตร
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุคันดินกั้นแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ 11 บ้านงิ้วงาม ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากกัดเซาะ จนคันดินแตกทะลุเป็นช่องยาวประมาณ 50 เมตร ส่งผลให้กระแสน้ำ จากแม่น้ำป่าสักไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในหมู่ 5 บ้านท่าขาม ระดับน้ำสูงราว 50 เซนติเมตร
ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เปิดเผยว่า มวลน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำอำเภอหล่มสัก ได้ปะทะบริเวณโค้งของแม่น้ำป่าสัก ทำให้คันดินบริเวณดังกล่าวถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง จนแตกเป็นช่องกว้างถึง 50 เมตร กระแสน้ำทะลักแรงจนเครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทัน จำเป็นต้องปล่อยให้มวลน้ำไหลเข้าท่วม 2 หมู่บ้าน ขณะนี้พยายามเร่งสร้างแนวคันดินใหม่เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เพิ่มเติม โดยใช้เครื่องจักรกลช่วยสร้างแนวป้องกันเต็มกำลัง เพื่อให้ชาวบ้านมีเวลาตั้งหลักรับมือได้ทัน