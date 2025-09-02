ป้าโร่แจ้งความ หลานชาย 2 คน ถูกพระล่วงละเมิดทางเพศ หลายครั้ง ติดเชื้อ จนต้องเข้ารพ.
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเรื่องราวในวงการสงฆ์อีกครั้ง เมื่อครูของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เห็นอาการผิดปกติของเด็ก และได้ยินการพูดกันในหมู่นักเรียนว่า มีพระรูปหนึ่ง ชื่อพระเพชร จากจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาเที่ยววัดกระบังดินเพื่อมาหา พระกิตติศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดกระบังดิน
โดยพระกิตติศักดิ์ให้พระเพชรนอนที่กุฏิชั้นล่าง โดยมีรายงานว่า พระเพชรอนาจารเด็กนักเรียนชายถึง 3 คน ด้วยการหลอกให้ไปช่วยทำงานที่วัด กระทั่งตกกลางคืนก็ทำอนาจารเด็ก และให้แก้วน้ำเก็บความเย็นเป็นของล่อใจ ต่อมา ผู้ปกครองและครูพาเด็กไปแจ้งความ ทางผู้ปกครองยืนยันว่าจะเอาเรื่องจนถึงที่สุด ในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปพบพระกิตติศักดิ์ เจ้าอาวาสวัด ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
ขณะที่ เด็กชายเอ (นามสมมุติ) อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4 เปิดเผยว่า รู้จักกับพระเพชรเพราะตนไปที่วัดและพระก็ให้ช่วยทำงาน เช่น ล้างจาน กวาดลานวัด พอตอนกลางคืนตนเองก็นอนที่วัด และพระเพชรมาถอดกางเกง ตนรู้สึกตัวจึงรีบวิ่งหนีไปที่ห้องน้ำ และไม่อยู่ใกล้พระเพชรอีก หลังจากนั้นตนก็ไปนอนที่วัด แต่คราวนี้พระเพชรแก้ผ้าเพื่อนอีกคน และพยายามสอดใส่อวัยวะเพศไปที่เพื่อน
ขณะที่เด็กชายสอง (นามสมมุติ) อายุ 12 ปี พี่ชายเด็กชายเอ กล่าวว่า ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพระเพชร ถึง 5 ครั้ง ตอนไปเที่ยวสวนทุเรียนกับพระ 3 รูป และเพื่อนอีก 4 คน โดยเวลานอนก็แยกกันนอน พอตนข่มตาหลับ พระเพชรก็มาถอดกางเกงตนและพยายามสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไป แต่ตนไม่ยอม เพราะตอนนั้นสอดใส่ไม่เข้า หลังจากนั้นพระเพชรก็ทำอีกหลายครั้ง รวมถึงใช้ปากอมอวัยวะเพศจนติดเชื้อและเป็นหนอง ต้องรักษาตัวอยู่นาน
ด้านนางสังวาล อายุ 60 ปี ผู้เป็นป้า เปิดเผยว่า ตอนที่พระเพชรมาขอให้หลานไปช่วยงานที่วัดเพราะเห็นว่า พระน่าจะเอ็นดูและรักหลาน จึงได้อนุญาตให้หลานไปที่วัด ไว้ใจ ไม่เคยคิดว่าจะทำกับลูกหลานแบบนี้ รู้สึกเสียใจมาก