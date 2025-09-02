คาดเหตุป่วนหลายจุดนราธิวาส ก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์วันครบรอบก่อตั้งขบวนการ ‘เบอร์ซาตู’
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 68 จากกรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบสร้างสถานการณ์ป่วนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 31 สิงหาคม ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันที่ 1 กันยายน 2568 โดยมีทั้งเหตุลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม เผายางรถยนต์ และวางวัตถุต้องสงสัย รวมอย่างน้อย 5 จุด ส่งผลให้ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ล่าสุดเจ้าหน้าที่คาดเชื่อมโยงการเคลื่อนไหววันครบรอบก่อตั้งขบวนการเบอร์ซาตู
ทั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.40 น. วันที่ 31 สิงหาคม เกิดเหตุคนร้ายเผายางรถยนต์และวางวัตถุต้องสงสัยบนถนนหมายเลข 4056 พาดทางรถไฟ บ้านไอบาตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จากนั้นเวลา 19.50 น. ได้เกิดระเบิดขึ้นใกล้จุดดังกล่าว ส่งผลให้รถยนต์ของ นายอาซูดิง กูเร็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านสุแก ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ และ อส.ฟัสรี มะมิง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอจะแนะ ที่ขับรถผ่านมาได้รับบาดเจ็บหูอื้อ แน่นหน้าอก ใจสั่น แต่ปลอดภัย ขณะที่รถได้รับความเสียหาย
ต่อมาเวลา 23.55 น. คนร้ายลอบวางระเบิดตู้ ATM ธ.ก.ส. สาขาบาเจาะ เขตเทศบาลตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเวลา 00.05 น. วันที่ 1 ก.ย. ก่อเหตุซ้ำเผายางและวางระเบิดตู้ ATM ตลาดดุซงญอ อ.จะแนะ พร้อมขโมยกล่องเงินสดไป เวลา 00.20 น. เกิดระเบิดตู้ ATM หน้า อบต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร
เวลา 00.30 น. คนร้ายลอบวางระเบิดตู้ ATM ธ.ก.ส. บริเวณร้านโรสบิวตี้ช็อป บ้านเจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง รวมแล้วอย่างน้อย 5 จุดเกิดเหตุ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ล่าสุดวันนี้ (2 ก.ย.2568) เจ้าหน้าที่ EOD และกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยเฉพาะเหตุระเบิดตู้ ATM ตลาดดุซงญอ โดยคนร้ายได้นำระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็ก และประกอบใส่ไว้ในแปปเหล็กทรงกลม จำนวน 2 ลูก หนักลูกละประมาณ 3 กก.ตั้งเวลาจุดชนวนด้วยรีโมต ตั้งไว้ที่บริเวณแท่นพิมพ์ของตู้เอทีเอ็มซึ่งคนร้ายได้กล่องเงินสดไปด้วย ส่วนมูลค่าความเสียหายทางธนาคารอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เบื้องต้นฝ่ายความมั่นคงประเมินว่า เหตุการณ์นี้เป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ในวันครบรอบก่อตั้งขบวนการ เบอร์ซาตู ซึ่งตรงกับวันชาติของมาเลเซีย 31 สิงหาคม ขณะที่เงินสดที่ถูกขโมยไปคาดว่าจะถูกนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนการจัดหาอาวุธและการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของ นายมูฮัมหมัดซากีมิง สาแม สมาชิกกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่แฝงตัวอยู่ใน อ.จะแนะ