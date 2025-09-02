ครู-นักเรียนผวา! หนุ่มป่วยจิตเวช บุกโรงเรียนด่ากราด วิ่งไล่เด็ก ชาวบ้านหวั่นเกิดเหตุรุนแรง
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 2 กันยายน ร.ต.ท.จันทร์ดา ศรีโสภา รอง สวป.สภ.ย่อยนาข่า ได้รับแจ้งเหตุมีชายสติไม่ดี มีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาด ส่งเสียงดังโวยวาย อยู่ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง บ้านงอย หมู่ 2 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียน หลังรับแจ้งเหตุจึงออกไปตรวจสอบพร้อมด้วย สายตรวจ 191 โดยมีนายสัญญา แย้มบุปผา ส.จ.เขต 5 อ.เมือง จ.อุดรธานี, นายเล็ก อินลา กำนัน ต.นาข่า ผู้ใหญ่บ้านบ้านงอย และชาวบ้าน เข้าสนับสนุนและให้ข้อมูล
เบื้องต้นเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง ไม่พบตัวชายคนดังกล่าว ซึ่งได้หลบหนีออกไปจากโรงเรียนแล้ว จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโรงเรียน พบว่าชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาจากช่องว่างรั้วปูนข้างโรงเรียน เดินผ่านโรงอาหาร และเข้ามาตะโกนโวยวายด่าทอเด็กนักเรียน และวิ่งไล่กวด ทำให้เกิดความตื่นตกใจ เด็กนักเรียนวิ่งหนีชายคนดังกล่าวไปคนละทิศละทาง ทราบชื่อภายหลังว่านายสิทธิภูมิ หรือแอ๋ อายุ 50 ปี ชาวบ้าน ที่มีบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ 500 เมตร
หลังจากนั้นตำรวจได้ติดตามนายแอ๋ ไปจนถึงบ้านพัก ก็พบว่านายแอ๋กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ ตำรวจจึงนำกำลังเข้าไปควบคุมตัว เบื้องต้นนายแอ๋ให้การไม่รู้เรื่องวกไปวนมา
จากการสอบถามผู้นำชุมชนทราบว่านายแอ๋มีอาการทางจิตเวช มักจะบุกเข้าไปที่โรงเรียนโวยวายด่าทอเด็กนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ครูและนักเรียนต่างพากันหวาดผวา มีการแจ้งเหตุมาแล้วหลายครั้ง เมื่อคุมตัวนายแอ๋ออกมาหน้าบ้าน นายแอ๋ไม่ยอมไปกับตำรวจแต่โดยดี นั่งลงกับพื้นแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนรุนแรง ที่สุดแล้วก็ยอมขึ้นรถไปกับตำรวจแต่โดยดี ก่อนนำตัวส่งรักษาที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี
นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง อายุ 49 ปี ผอ.โรงเรียน เล่าว่า นายแอ๋จะชอบเข้ามาส่งเสียงโวยวายด่าทอเด็กนักเรียนบ่อยครั้ง บางวันเข้ามาถึง 3 ครั้ง เช้า เที่ยง เย็น เปลี่ยนเสื้อผ้ามาทุกครั้ง หนักเข้าถึงขนาดที่ตอนเคารพธงชาติตอนเช้า เขาจะเดินมาที่หน้าเสาธง ตะโกนด่าเด็กนักเรียน บางวันก็ถือมีดเข้ามา ทุกคนหวาดผวามาก แจ้งเหตุไปตำรวจก็จับทุกครั้ง แต่ก็ถูกปล่อยตัวกลับมา เป็นแบบนี้มานานกว่า 5 ปีแล้ว ผู้นำชุมชนเคยเอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล จ.เลย เมื่อครบกำหนดก็กลับมาและมีอาการเดิมอีก และยังมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อย ร้านชำ วัด ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะเขาขโมยเกือบทุกอย่าง
น.ส.กัญญาณัฐ พวาศิริ อายุ 28 ปี ครูโรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง เล่าว่า เมื่อเช้านี้นายแอ๋เดินเข้ามาในโรงเรียน แล้วเขาก็เดินมาตะโกนโวยวายอยู่หลังห้องน้ำ ตอนนั้นทุกคนตกใจกันหมด เมื่อตนตั้งสติได้ก็หยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้ ตอนนั้นเขาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายมาก แล้วเขาก็ชี้นิ้วมาที่อาคารเรียน เราก็กลัวว่าเขาจะขึ้นมาทำร้ายเด็กจึงได้ถ่ายคลิปเอาไว้ เขาจะเดินรอบโรงเรียน และจะมาหยุดด่าอยู่ที่อาคารเรียน บางครั้งก็มีมีดมีไม้ถือมาด้วย เราก็จะให้ครูผู้ชายคอยดูแลในเบื้องต้น จนมีการซักซ้อมแผนหลบภัย หากเห็นนายแอ๋หรือบุคคลภายนอกเข้ามา ก็จะบอกเด็กให้มาครู และให้รีบเข้าไปหลบในห้องเรียนและปิดล็อกห้องไว้
ด้านนายสัญญา แย้มบุปผา ส.จ.เขต 5 อ.เมือง จ.อุดรธานี เล่าว่า ตนมาร่วมงานบุญทอดเทียนที่บ้านหมากตูม-โนนตูม เมื่อขับรถมาถึงหลังโรงเรียนแห่งนี้ ก็ชายคนหนึ่งใส่เสื้อกล้าม กางเกงยีนส์ เดินเข้าไปโวกเวกโวยวายด่าวิ่งไล่นักเรียน ตนจึงจอดรถ ไม่นานชายคนนี้ก็เดินออกมาจากโรงเรียน นักเรียนก็วิ่งไปหลบในห้อง ตนก็เลยไปถามแม่ค้าหลังโรงเรียนว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็บอกว่าชายคนนี้ชื่อนายแอ๋ มักจะเข้ามาก่อเหตุแบบนี้ในโรงเรียนประจำ และชาวบ้านละแวกนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย จนมีการทำประชาคมหมู่บ้าน ลงความเห็นว่าจะเอาตัวนายแอ๋ไปรักษาให้หายขาด ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเขาจะชอบเดินรอบหมู่บ้านให้หมาเห่า และไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้ ศูนย์เด็กเล็กใกล้กันเขาก็เข้าไปก่อกวนเช่นกัน
“ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังอีกว่า เมื่อวานนี้เขาขับสามล้อเครื่องไปที่ว่าการอำเภอเมือง ไปกดบัตรคิวทำบัตรประชาชน แต่ไม่ทำธุระอะไร ร้องตะโกนโวยวาย เจ้าหน้าที่ต้องโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ไปรับตัว ในเรื่องนี้ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านเดือดร้อนมาก ต้องหวาดกลัวกับนายแอ๋ โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ได้ยินชื่อนายแอ๋ต้องหวาดกลัวกันหมด ขนาดตำรวจเข้ามาระงับเหตุทุกครั้ง ก็ต้องเรียกกำลังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาสนับสนุน เพราะเขาตัวใหญ่กำยำ หลังจากนี้ก็จะเร่งผลักดันรักษาอาการเขาให้หายขาด เพราะเขาอยู่บ้านนี้คนเดียว พี่ชาย พี่สาว ถูกนายแอ๋ทำร้าย จนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมด”