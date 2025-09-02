หนุ่ม ขับกระบะฝ่าสายฝน รีบไปหาพ่อป่วย เสียหลักพุ่งชนรถบรรทุกจอดริมถนน เสียชีวิตคาที่
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 นี่เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด เมื่อช่วงเย็นวันนี้ 2 กันยายน บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง สามารถบันทึกภาพ รถกระบะสี่ประตูสีขาว หมายเลขทะเบียน งธ-8607ชลบุรี เหินน้ำที่ท่วมขังริมถนนก่อนที่จะเสียหลักพุ่งชนกับรถบรรทุกที่จอดอยู่ริมถนน บริเวณตรงข้าม อบต.นิคม ถนนสายพิมาย-หินดาด ตำบลนิคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทำให้รถพังยับคนขับรถกระบะเสียชีวิตติดอยู่ในซากรถ
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา หน่วยกู้ภัยพิมาย ได้นำเครื่องอุปกรณ์ตัดถ่างงัดร่างคนขับซึ่งผู้เสียชีวิตออกจากซากรถ ทราบชื่อนาย สุรชาติ รอบแคว้น อายุ 36 ปี
จากการสอบสวนของตำรวจไปยังญาติผู้เสียชีวิตว่า นาย สุรชาติ ได้ขับรถมาจากจังหวัดชลบุรี มุ่งหน้ากลับบ้านในตำบลนิคม อำเภอพิมาย เพื่อกลับมาเยี่ยมพ่อที่ไม่สบาย แต่ในระหว่างที่ขับรถมาถึงในจุดเกิดเหตุ ซึ่งมีฝนตกและมีน้ำท่วมขังริมถนน ทำให้รถของผู้เสียชีวิตเกิดเหินน้ำตามคลิปวงจรปิด จนเสียหลักพุ่งชนกับรถบรรทุกที่จอดอยู่ริมถนนพังยับเยินและนายสุรชาติถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ชัดเจนต่อไป