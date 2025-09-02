จนท.ตรวจสอบกล้องวงจรปิด เร่งไล่ล่าคนร้าย ลอบยิงปลัด อบต.พิเทน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ดักลอบยิงนาย วศิน คัมภีร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ขณะขับรถผ่านสะพานบนเส้นทางหลวงชนบท บ้านพิเทน ม.2 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 กันยายน
โดยหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ 5-6 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ขณะที่นายวศิน ปลัดอบต.พิเทน ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากถูกยิงเข้าที่ศีรษะหลายแผล แต่ไม่ลึกมาก เจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นนายวศินยังรู้สึกตัวดี และสามารถตอบสนองได้แพทย์ทำการห้ามเลือดและประเมินอาการ ก่อนส่งต่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเกิดเหตุ นายวศิน ได้เดินทางด้วยรถเก๋งเพื่อกลับบ้าน ที่อ.เมืองยะลา พร้อมกับหลานสาว เมื่อมาถึงบริเวณสะพานจุดเกิดเหตุ มีคนร้ายลอบยิงด้วยอาวุธปืนจนได้รับบาดเจ็บ โดยหลานสาววัย 36 ปีของนายวศิน ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกที่บาดบริเวณแขนด้านขวา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ตั้งประเด็นเหตุการณ์นี้แต่อย่างใด เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่บนเส้นทางสัญจรหลักกลางชุมชน ที่มีผู้คนใช้ผ่านไปมาเป็นจำนวนน้อย โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเก็บพยานหลักฐาน ตรวจสอบปลอกกระสุน และเช็กภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อไล่ล่าคนร้ายต่อไป
