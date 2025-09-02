รวบหนุ่ม 25 ล่วงละเมิดด.ญ.วัย11 กลางกระท่อม แม่เหยื่อลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ต.อ.พัฐพน ศิริวัฒน์ ผกก.สภ.วังตะเฆ่ ได้รับแจ้งร้องขอความเป็นธรรมจาก น.ส.อมรรัตน์ อายุ 29 ปี ซึ่งมารดาของเด็กผู้เสียหายได้ นำด.ญ.เอ (นามสมมุติ) ลูกสาววัย 11 ปี ซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ว่าถูก นายพลีพล หรือติ่งอายุ 25 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนกับน้องชายของตนเอง(แม่เด็ก) ลวงลูกสาวตนเองไปข่มขืนในกระท่อมกลางไร่มันสำปะหลัง ท้ายหมู่บ้านวังน้ำเขียว ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลกว่า 5 กิโลเมตร(กม.)
สืบเนื่องจากคืนวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา นายติ่งได้มารับ ด.ญ.เอ นามสมมุติบุตรสาวผู้เสียหายที่ริมถนนใกล้บ้านผู้เสียหาย บอกจะพาไปเที่ยวเล่น โดยมีนายบี นามสมมุติ เพื่อนชาย 1 คน และ ด.ญ.ซี นามสมมุติ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่ผู้เสียหาย หรือเป็นน้าผู้เสียหายอยู่ด้วย 1 คนได้นัดกันว่าจะไปเที่ยวเล่นแต่สุดท้ายพามาที่กระท่อมกลางไร่มันสำปะหลัง พอมาถึงทั้งหมดก็ได้นั่งพูดคุยกันและมีการดื่มเบียร์ไป 1 ขวด
และต่อมานายบี ก็ได้เดินออกจากกระท่อม และมีด.ญ.ซี เดินตามกันออกไปด้วย โดยปล่อยให้ ด.ญ.เอ อยู่ในกระท่อมดังกล่าว กับนายติ่ง ผู้ก่อเหตุตามลำพัง ต่อมาระหว่างที่ ด.ญ.เอ กำลังจะเปิดขวดน้ำกิน นายติ่งก็ได้ผลัก ด.ญ.เอ เด็กผู้เสียหาย ลงนอนที่พื้นกระท่อมก่อนจะถอดกางเกงออกและขึ้นนั่งค่อมทำการข่มขืนสำเร็จความใคร่ไปหนึ่งครั้ง
จากนั้นผู้ก่อเหตุและ ด.ญ.ซี และนายบี ก็ได้พาน้อง ด.ญ.เอ มาส่งที่บ้านอีกทีในช่วง 05.00 น.ของวันถัดมา กระทั่งแม่เห็นด.ญ.เอผิดสังเกต และผู้เป็นน้าหรือน้องแม่ไปด้วยเปิดเผยความจริงให้แม่ฟัง จึงนำเรื่องมาแจ้งความและพบกับ ผกก.สภ.วังตะเฆ่ในครั้งนี้
ซึ่งด้าน พ.ต.อ.พัฐพน ศิริวัฒน์ ผกก.สภ.วังตะเฆ่ หลังทราบเรื่องจึงได้ประสาน พ.ต.ท.กฤษ สุขภิรมย์ สว.(สอบสวน)วังตะเฆ่ ให้สอบสวนร่วมกับกลุ่มวิชาชีพตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก อย่างละเอียดก่อนเสนอขอหมายจับส่งกับทีมชุดสืบสวนนำโดย พ.ต.ต.วัลลภ ศาสตริน สว.สส.ฯ พร้อมด้วย ร.ต.อ.นิยม ทอนสูงเนิน รอง สวป.ฯ, ส.ต.ท.มหพัฒน์ แก้ววังปา ผบ.หมู่(ผช.พงส.) นำหมายศาลจังหวัดชัยภูมิ ที่ 334/2568 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ไปจับกุมตัว นายพลีพล หรือติ่ง ได้ที่บ้านของผู้ก่อเหตุ พร้อมพาตัวไปชี้จุด รับตัวเด็กหญิงออกจากบ้าน และจุดลงมือข่มขืนที่กระท่อมในป่ามันสำประหลัง จากนั้นจึงนำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดที่สภ.วังตะเฆ่ อีกครั้ง
ซึ่งผู้ก่อเหตุ อายุ 25 ปี ยอมรับว่ามีการกระทำชำเราเด็กจริงในระหว่างนั่งเล่นตนได้มีการกอดจูบลูบไล่จนมีอารมณ์ ซึ่งยังให้การสวนทางกับเด็กผู้เสียหายแจ้งไว้
ทั้งนี้ นายติ่งฝากเตือนวัยรุ่นอย่าหาทำอย่างตน เพราะจะทำให้เสียอนาคต พร้อมฝากขอโทษแม่ ด.ญ. 11ปี และญาติๆด้วย หากเป็นไปได้ตนจะแต่งขันธ์ 5 ไปขอขมาก่อนถูกดำเนินคดีด้วย
หลังทำแผนในที่เกิดเหตุ ทางชุดสืบสวนจึงได้ นำตัวผู้ต้องหารายนี้ส่งให้ พ.ต.ท.กฤษ สุขภิรมย์ สว.(สอบสวน)สภ.วังตะเฆ่ ดำเนินการตามขั้นตอน โดยแจ้งให้ผู้ก่อเหตุทราบในความผิดในข้อหา โดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ,กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม พร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่งตัวฝากขังที่เรือนจำชัยภูมิต่อไป