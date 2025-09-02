หนุ่มใหญ่ ลอบวางเพลิงเผารถเก๋งอดีตแฟนสาว ตร.บุกรวบ สารภาพทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ อำนาจเจริญยิ่ง รอง ผกก.สส.พ.ต.ต.วิทยา กุลน้อย สว.สส.นำกำลังชุดสืบสวน สภ.วิชิตควบคุมตัว นายศรายุธ อายุ 49 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 2 กันยายน ในข้อหา วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
ไปชี้จุดซื้อน้ำมันก่อนเข้าไปก่อเหตุลอบเผารถเก๋งมาสด้า 2 สีแดง ทะเบียน ขธ 2925 ภูเก็ต ซึ่งเป็นของ น.ส.ฐิตาภา อายุ 49 ปี อดีตแฟนสาวของนายศรายุทธ ซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน ใน ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เมื่อเวลา 00.55 น. วันที่ 1 ก.ย.68 จนได้รับความเสียหายก่อนหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิตได้เรียก พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ อำนาจเจริญยิ่ง รอง ผกก.สส.พ.ต.ต.วิทยา กุลน้อย สว.สส.และชุดสืบสวน สภ.วิชิตประชุมและติดตามการสืบสวนสอบสวน เพื่อติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ ผู้ก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง จนพบกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าบ้านผู้เสียหายบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้ ตั้งแต่ก่อนก่อเหตุจนก่อเหตุแล้วหลบหนี
โดยคนร้ายเป็นชาย 1 คน นุ่งกางเกงขาสั้น สวมเสื้อกันฝนพลาสติกใส สวมหมวกกันน็อกเดินมายังบริเวณจุดจอดรถเก๋งของผู้เสียหายที่จอดอยู่หน้าบ้าน จากนั้นได้ราดน้ำมันและจุดไฟเผารถทันที หลังเกิดเหตุได้หลบหนีไป
เบื้องต้น ผู้เสียหายเชื่อว่าคนร้ายที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดคล้ายกับนายศรายุทธ ซึ่งเป็นอดีตสามีและเลิกรากันไปกว่า 2 เดือน จากนั้นชุดสืบสวนได้นำหมายจับเข้าจับกุมตัวที่บ้านพักก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ สภ.วิชิต
โดย นายศรายุทธ ยอมรับเป็นผู้ก่อเหตุวางเพลิงรถเก๋งของอดีตแฟนสาวจริง เพราะอารมณ์ชั่ววูบและได้สำนึกผิดกับสิ่งที่ก่อเหตุไปแล้ว
โดยชุดสืบสวนได้ยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ ส่วนเสื้อผ้าและหมวกกันน็อกที่ใช้ก่อเหตุได้นำไปทิ้งถังขยะข้างทาง จนกระทั่งถูกจับกุมในที่สุด