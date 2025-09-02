ด่วน! น้ำป่าดอยสุเทพ ทะลักท่วมชุมชนช่างเคี่ยนเจ็ดยอด แนะปชช.ยกของขึ้นสูง

ด่วน! น้ำป่าดอยสุเทพ หลากเข้าท่วม ชุมชนช่างเคี่ยนเจ็ดยอด แนะปชช.ยกของขึ้นสูง
เมื่อวันที่ 2 กันยายน วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า ด่วนที่สุด! ชุมชนช่างเคี่ยนเจ็ดยอด รีบยกของขึ้นที่สูง
น้ำป่ากำลังมา
เมื่อเวลา 22.00 น. วันนี้ 2 ก.ย. 68 ทต.ช้างเผือก แจ้งเตือนเร่งด่วนถึงพี่น้องชาวชุมชนไฟแดงช่างเคี่ยนเจ็ดยอด ขณะนี้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบนดอยสุเทพ ส่งผลให้น้ำป่ากำลังไหลแรงลงมาจากดอยสุเทพ น้ำป่ากำลังหลากลงอย่างรวดเร็ว!! ขอให้พี่น้องในพื้นที่ รีบยกของขึ้นที่สูงทันที
นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า ช่วยกันกระจายข่าวนี้!! ทต.ช้างเผือก แจ้งชุมชนไฟแดงช่างเคี่ยนเจ็ดยอด ยกของขึ้นที่สูงด่วน มวลน้ำป่า บนดอยสุเทพแรงมาก กำลังไหลลงมา
2ก.ย.68 เวลา 22.00 น.
