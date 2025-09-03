หนุ่มโหด ถูกจับได้แอบคุยน้องเมียวัย 13 ไม่ยอมเคลียร์ปัญหา ยิงแม่ยายดับ บาดเจ็บ 3 ก่อนจบชีวิตตัวเอง

ลูกเขยยิงแม่ยายและญาติ ก่อนยิงตัวเองดับ หลังเมียจับได้ แอบมีสัมพันธ์กับน้องเมีย
เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 2 กันยายน พ.ต.ท.พัชร์ธนพล รัชตาธารากาญจน์ สารวัตรสอบสวน สภ.คลองห้า ได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย ที่บ้านหลังหนึ่งใน ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังได้รับแจ้งจึงไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.รุ่งระวี สุขัง ผกก.สภ.คลองห้า พ.ต.ท.ประยูร ประกอบจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.คลองห้า พ.ต.ท.สุรชัย เปรมแจ่ม สว.สส.สภ.คลองห้า เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 1 หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลธัญบุรี และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว บริเวณหน้าบ้านมีโต๊ะนั่งกินข้าวเป็นหินอ่อนและมีขวดเบียร์วางอยู่ พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อนางทัศนี อายุ 46 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ข้างโต๊ะหินอ่อน ถูกยิงบริเวณราวรักแร้ 2 นัด
พบผู้ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อนายชัยวัฒน์ อายุ 43 ปี น้องของนางทัศนี เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
นอกกจากนี้ ภายในบ้านยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีก ทราบชื่อ ด.ญ.เพ็ญ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง รวมทั้งนายอนุรักษ์ หรือ อบต.นุ อายุ 36 ปี แต่ขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงพยาบาลคลองหลวงแล้ว
เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนหนึ่ง และพบกระสุนปืนอยู่ในกล่องอีก 18 นัด บริเวณถนนหน้าบ้านภายในรถสิบล้อพ่วงยี่ห้ออีซูซุ ที่เบาะคนขับยังพบนายเกียรติศักดิ์ หรือหนุ่ม อายุ 35 ปี ผู้ก่อเหตุ นอนหายใจรวยริน มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะ 1 นัด เจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่นายเกียรติศักดิ์เสียชีวิตในเวลาต่อมา ใกล้กันพบอาวุธปืนขนาด 9 มม.ตกอยู่ 1 กระบอก เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม น.ส.นันท์นภัส อายุ 26 ปี ภรรยาของผู้ก่อเหตุ กล่าวว่า ครอบครัวของตนจับได้ว่าสามีซึ่งอยู่กินมา 7 ปี และมีลูกชาย 1 คน อายุ 5 ขวบ แอบคุยกับน้องสาวตนเอง ซึ่งอายุ 13 ปี เชิงชู้สาวมานานแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐาน วันนี้จึงนัดไปคุยกันที่บ้านพี่ชายสามีที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
น.ส.นันท์นภัสเผยว่า หลังจากที่ไปถึงแล้วสามีไม่ยอมเข้ามา ตนจึงรออยู่ที่บ้านพี่ชายเขา ส่วนแม่ น้าชาย และน้องสาว พร้อมด้วยลูกชายได้เดินทางกลับมาที่บ้าน จากนั้นตนได้รับสายจากสามี สามีบอกว่าให้มาดูลูกด้วย เพราะยิงคนในบ้านหมดแล้ว ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ตนเองจึงรีบเดินทางกลับมาดูที่บ้าน พบว่า แม่ น้าชาย และน้องสาวถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ส่วนสามีก็ยิงตัวเองอยู่ในรถสิบล้อ
ด้าน พ.ต.ท.พัชร์ธนพล ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง รวมทั้งรวมรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบและพยานบุคคลไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.คลองห้า