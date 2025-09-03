ชาวนาเข้าคิวถอน ‘ไร่ละพัน’ ล้นธนาคาร เผยลุ้นจนนอนไม่หลับ ฝาก ‘นายกฯใหม่’ ช่วยราคาข้าว

ยิ้มถ้วนหน้าเงินไร่ละ 1000 เข้าแล้ว เข้าคิวรอธนาคารเปิดเพื่อถอนเงินไปใช้จ่าย บางคนดีใจนอนไม่หลับกลัวเงินไม่เข้า ส่วนเรื่องนายกคนใหม่ เป็นใครก็ได้ แต่ขอราคาพืชผลการเกษตรดีขึ้น
เมื่อวันที่ 3 กันายน ที่หน้าสำนักงานธกส. สาขามหาสารคาม มีเกษตรกรนำสมุดบัญชีมาต่อคิวปรับสมุดเป็นจำนวนมาก เพื่อดูว่าเงินไร่ละ 1,000 เข้าแล้วหรือไม่ ซึ่งวันนี้เกษตรกรทั้งหมด มีรอยยิ้มกันถ้วนหน้า เนื่องจากว่าเงินไร่ละ 1,000 เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว เมื่อเช็กแล้วว่าเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว คนที่มีบัตร ATM ก็สามารถกดเงินออกมาได้ทันที แต่ก็พบปัญหาเครื่องขัดข้อง ทำให้ต้องรอต่อคิวที่ตู้ที่ยังสามารถใช้งานได้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีบัตร ATM ก็เข้าแถวรอธนาคารเปิด เพื่อที่จะเข้าไปเบิกเงิน ทันทีที่ประตูเปิดทำการ ก็ทยอยกันเข้าไปกดบัตรคิวเพื่อรอถอนเงิน
นายเสมียน ดวงพรม เกษตรกรบ้านเอียด ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ตนเองมีที่นา 21 ไร่ เช็คดูแล้วว่าได้เงิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นเงินโครงการข้าวนาปี ปีนี้ลงทุนทำนาไป 60,000 บาท เงินไร่ละพันที่ได้มา ถามว่าพอหรือไม่ ก็ตอบเลยว่าไม่พอ เพราะลงทุนสูง ทั้งค่าปุ๋ย ค่าไถ ค่าหว่าน ซึ่งทำนาแต่ละรอบต้องใส่ปุ๋ย 2 รอบ รอบละ 8,000 กว่าบาท แต่ก็ถือว่ายังพอช่วยได้นิดหน่อย เงินที่ได้มาก็จะเอาไปซื้อปุ๋ย
ส่วนนายกคนใหม่ที่กำลังจะได้ ตอนนี้นายกจะเป็นใครก็ได้ แต่อยากขอให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศ ให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น ขายสินค้าได้ราคา ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทำประเทศชาติให้สงบ พัฒนาประเทศ พัฒนาหมู่บ้าน
เราในฐานะประชาชนก็ต้องทำมาหากินต่อไป ตนเองนอกจากทำนา ก็ไปทำมาหากินอย่างอื่น มันก็อยู่ได้ ราคาข้าวนาปรังตอนนี้ ตันละ 5,000 บาท ถือว่าน้อยมาก ไม่มีใครอยู่ได้ แต่ถ้าเป็นข้าวนาปี อยากให้ราคาได้ตันละ 10,000 บาทขึ้นไป ก็จะพออยู่ได้
ด้าน นายอำนวย ภูสีฤทธิ์ อายุ 72 ปี เกษตรกรบ้านจำนัก ต.หนองปลิง จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ตนเองมีที่นา 6 ไร่ อยู่กันสองคนตายาย ลูก ๆ ออกเรือนไปแล้ว ได้ยินข่าวว่าเงินไร่ละ 1,000 จะเข้าวันนี้ เมื่อคืนนี้ถึงกับนอนไม่หลับ เพราะกลัวว่าเงินจะไม่เข้า วันนี้ตื่นแต่เช้ารีบมาปรับสมุด ก็พบว่ามีเงินเข้า 6,000 บาท ดีใจมาก ซึ่งปีนี้ลงทุนทำนาไปไร่ละ 2,000 บาท ลงทุนหว่านข้าวเอง ไม่ได้จ้าง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ผลผลิตที่ได้ส่วนนึงก็จะขาย อีกส่วนก็จะเก็บไว้กินเอง ได้เงินมาก็ไปซื้อปุ๋ย และใช้หนี้ ธ.ก.ส. ส่วนนายกคนใหม่ที่กำลังจะได้ อยากได้คนที่มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ไม่มีใครในดวงใจ อยากได้คนดี อยากให้ช่วยให้ราคาข้าวสูงขึ้น จะได้มีเงิน มีกิน มีใช้ ซึ่งนอกจากทำนาแล้ว ก็ยังรับจ้างทั่วไป ทั้งทำงานก่อสร้าง ขายล็อตเตอรี่ คนจ้างให้เท่าไหร่ก็ไป ดีกว่านอนอยู่บ้านเฉย ๆ
ทั้งนี้ ข้อมูล จาก สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม โครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฯ ปีการผลิต 2568/2569 โดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 21,646 ราย เป็นเงิน 168,604,890 บาท และโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 2568 (โครงการฯ นาปรัง ปี 2568) มีผู้ลงทะเบียน 20,899 ราย เป็นเงิน 160,072,915 บาท
ขณะเดียวกัน ที่จ.ชัยนาท กระทรวงเกษตรฯได้โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1พันบาท ไม่เกิน10ไร่ให้กับชาวนากลุ่มภาคเหนือและอิสาน ทำให้หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส.ทุกที่มีชาวนาเดินทางมารอใช้บริการจั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิด ส่วนที่มีบัตรกดเงินก็เช็กยอดแล้วถอนเงินสดไปใช้จ่ายกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน ส่วนคนที่ไม่มีบัตรก็รอใช้บริการที่หน้าเคาเตอร์ 08.30 น.
โดยที่ ธกส.สาขาชัยนาท สุนันทา โตสังข์ เดินทางมาจาก ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท ระยะทาง 10 กม.เพื่อ รอคิวตั้งแต่ 7.30 น. เผยว่า รอบนี้ทำนาทั้งหมด 15 ไร่ ได้สิทธิ์ตามาตรการ10ไร่รวม 10,000 บาท ซึ่งวันนี้ตั้งใจว่าจะเหลือติดบัญชีไว้ 500 บาท เผื่อใช้ยามฉุกเฉิน ซึ่งเงินที่ถอนออกมาก็เตรียมที่จะเอาไปซื้อปุ๋ย ซื้อยาปราบศัตรูพืช เพื่อลงมือทำนารอบใหม่
สุนันทา บอกอีกว่า แม้ปัจจุบันราคาข้าวจะตกต่ำเหลือตันละ 5,500 บาท แต่ตนมีอาชีพชาวนา ถ้าไม่ปลูกข้าวขาย ก็ไม่รู้จะทำอะไร เพราะไม่มีรายได้ทางอื่นจึงอยากวอนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหามาตรการช่วยทำให้ราคาข้าว สูงขึ้นอย่างน้อยก็ตันละ 8,000 บาท ชาวนาถึงจะพอมีกำไร