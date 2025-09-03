เลยอ่วม หลายหมู่บ้านยังจมน้ำ เสียหายนับพันหลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน สถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุหนองฟ้า ทำให้ฝนตกหนักระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค. ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดเลย ทำให้แม่น้ำเลยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ ทั้ง อ.ภูหลวง อ.วังสะพุง อ.เมืองเลย โดยมวลน้ำกำลังจะสร้างผลกระทบให้กับ อ.เชียงคาน ก่อนมวลน้ำทั้งหมดจะลงสู่แม่น้ำโขง
โดยสถานการณ์น้ำท่วม ระดับน้ำในแม่น้ำเลย ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด ได้เริ่มทรงและเริ่มลดลง แต่น้ำยังเอ่อท่วมขังในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเลยที่อยู่ใกล้ริมตลิ่ง ประกอบด้วย ชุมชนหลังที่ทำการไปรษณีย์ ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนวัดทับมิ่งขวัญ ชุมชนหลังวัดศรีสุทธาวาส และชุมชนตลาดเมืองใหม่ นอกจากนี้ในเขตอำเภอเมืองเลย น้ำยังท่วมขังในตำบลนาอาน และ 3 หมู่บ้าน ในตำบลชัยพฤกษ์ และตำบลเมือง โดยเฉพาะตำบลชัยพฤกษ์ ระดับยังน้ำท่วมสูง 2-3 เมตร อย่างไรก็ตามพื้นที่ต้นน้ำที่อำเภอภูหลวงไม่มีน้ำเข้ามาเติมใหม่ และการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคาน
ล่าสุด นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองเลย ที่หมู่ 11บ้านนาบอน ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่ 1.50 – 2 เมตร ทำให้การสัญจรเข้าออกเป็นไปด้วยความลำบาก ต้องใช้เรือท้องแบน เป็นพาหนะในการเข้าถึงชุมชนที่ถูกน้ำท่วม เนื่องจากมีน้ำท่วมสูง โดยได้นำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนถึงบ้านเรือน พร้อมทั้งมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักเดินทางร่วมคณะ เพื่อแจกจ่ายยารักษาโรคแก่ผู้ประสบภัย
นายชัยพจน์ กล่าวว่า ระดับน้ำแม่น้ำเลยได้เริ่มลดลงแล้ว แต่จังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบรายชั่วโมง พร้อมทั้งบริหารจัดการด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง และในเขตอำเภอเมืองยังไม่หลายพื้นที่ ที่ถูกน้ำแม่น้ำเลย ล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน แต่อย่างก็ตาม ทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ทั้งด้านการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า การดูแลสุขภาพและสาธารณูปโภค ตลอดจนการฟื้นฟูหลังน้ำลด
ส่วนประชาชนได้รับผลกระทบในเขตอำเภอเมือง ประกอบด้วย ต.นาอาน ต.เมือง และ เทศบาลเมืองเลย ขณะนี้ชลประทานเลย ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย โดยมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 12 ชุมชน รวมผู้ประสบภัย 628 หลังคาเรือน จำนวน 1,756 คน ส่วนเขตตำบลนาอาน ได้รับผลกระทบ 4 หมู่บ้าน มีหมู่ 1,2,4 และหมู่ 9 จำนวน 160 หลังคาเรือน ด้านตำบลชัยพฤกษ์ ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านก้างปลา หมู่ 5 บ้านนาบอน หมู่ 7 บ้านนาบอน หมู่ 11 บ้านนาบอน สถานการณ์น้ำเข้าท่วมบ้านเรือน ระดับน้ำคงที่ ซึ่งมีบ้านเรือนประสบภัย ผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจ ส่วนตำบลเมือง ได้รับผลกระทบ จำนวน 1 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านกำเนิดเพชร 4 หลังคาเรือน