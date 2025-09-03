หล่มสัก ท้ายน้ำยังตึงเครียด ขยะบ้านเรือน โคลนเพียบ 9 พันกว่าครัวเรือนเดือดร้อนหนัก
เพชรบูรณ์-วันที่ 3 กันยายน นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ อ.หล่มสักว่า ล่าสุดมวลน้ำได้เคลื่อนตัวจากพื้นที่ตอนบนของอำเภอหล่มสักไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก และพื้นที่โซนเหนือของอำเภอเริ่มคลี่คลาย และเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟู ขณะที่พื้นที่โซนใต้ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
“ส่วนภาพรวมความเสียหาย ขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 17 ตำบล จากทั้งหมด 23 ตำบล ครอบคลุม 119 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนประมาณ 9,472 ครัวเรือน หรือกว่า 24,000 คน”นายภาคภูมิกล่าว
นายภาคภูมิ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักปัจจุบันคลี่คลายแล้ว ระดับน้ำท่วมลดลงหมดแล้วทุกจุด แต่ยังมีบางแห่งที่ยังมีน้ำขังอยู่ประปราย ทางเทศบาลฯ จะเร่งระบายออก ในขณะที่ถนนสายหลัก ถนนวจีที่ผ่านหน้าอำเภอสามารถสัญจรผ่านได้
นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า นอกจากนี้พื้นที่โซนเหนือของอำเภอ ขณะนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายเช่นเดียว ทำให้ภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ในขณะที่เทศบาลฯ หล่มสัก เร่งดำเนินการทันทีตั้งแต่เมื่อคืนหลังน้ำลด โดยเฉพาะการไล่ล้างถนน
“ส่วนแม่น้ำป่าสักที่ไหลผ่านเขตเทศบาลฯ ก็ยังสูงอยู่ โดยระดับน้ำสูงเฉียดแนวผนังกั้นน้ำและไม่เอ่อล้นทะลักผนังกั้นน้ำแล้ว แต่แนวโน้มก็คงลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลเข้ามาเติม” นายภาคภูมิกล่าว
นายภาคภูมิ กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำ ขณะนี้ก็ยังตึงเครียดอยู่ เนื่องจากมวลน้ำจากเทศบาลฯ ไหลลงไป อาทิ ตำบลหนองไขว่ ปากดุก ส่วนตำบลช้างตะลูด ตำบลบ้านไร่ ตำบลลานบ่า ในขณะที่บางจุดต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมวลน้ำเพิ่งไหลไปถึง
“ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอาหารการกินนั้น ตอนนี้มีหน่วยงาน, มูลนิธิ, โรงทาน, องค์กรภาคเอกชนมากกว่า 30 แห่ง รวมทั้งชาวเพชรบูรณ์ที่มาช่วย ทั้งตั้งโรงครัวทำข้าวกล่องแจก และบริจาควัตถุดิบประกอบอาหาร และน้ำดื่มให้ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลังน้ำใจของชาวไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน ผมขอขอบคุณทุกคน”นายภาคภูมิกล่าว
ด้านนายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก กล่าวว่า หลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลง และไม่เอ่อล้นทะลักแนวผนังกั้นน้ำ ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย โดยชุมชนทั้ง 11 แห่งน้ำลดแห้งลง เหลือเพียงบริเวณพื้นที่ต่ำที่ยังมีน้ำขังอยู่ ซึ่งเทศบาลฯ กำลังเร่งสูบระบาย
“ขณะนี้ สิ่งเร่งด่วนคือการเร่งเก็บขยะบ้านเรือน เพราะความเสียหายแต่ละบ้านค่อนข้างเยอะ และแต่ละแห่งต่างมีสิ่งของได้รับความเสียหายมาก จำเป็นต้องทิ้งและได้นำไปกองที่หน้าบ้านเต็มไปหมด เทศบาลฯ จึงต้องเร่งดำเนินการจัดเก็บ พร้อมเร่งเคลียร์ขยะเหล่านี้ออกจากพื้นที่โดยเร็ว” นายกิตติกล่าว
นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก กล่าวว่า อีกส่วนคือการล้างถนนโดยเฉพาะในสายหลักก่อน เพราะหากโคลนแห้งจะทำให้การล้างทำได้ลำบาก นอกจากนี้จะมีการแบ่งทีมสูบน้ำที่ท่วมขังบ้านพักประชาชน พร้อมกับเคลียร์สวะวัชพืชและกิ่งไม้ต่างๆ ออกจากแม่น้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลระบายได้สะดวก
“ส่วนตลาดสดเทศบาลฯ ที่ถูกน้ำท่วม เนื่องจากภายในตลาดมีทั้งโคลน และ วัชพืชที่ไหลมากับกระแสน้ำเต็มไปหมด คงต้องใช้เวลาหลายวันในการเคลียร์ล้างตลาดสด ฉะนั้นช่วงนี้ตลาดสดชั่วคราว หน้าโรงเรียนผดุงวิทย์ บริเวณถนนหมายเลข 21 ก็ยังต้องอาศัยพื้นที่บริเวณนี้ไปอีกสักระยะ จนกว่าจะเคลียร์ล้างทำความสะอาดพื้นที่ในตลาดสดเทศบาลฯ เสร็จสิ้น” นายกิตติกล่าว
นายกิตติกล่าวอีกว่า ส่วนโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง จะเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 8 กันยายนนี้ ในช่วงนี้ทางโรงเรียนก็ต้องล้างทำความสะอาดพื้นที่และห้องเรียน เพราะโคลนตมที่ไหลมากับกระแสน้ำมีมาก พร้อมเคลียร์สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเช่นเดียวกัน