ผู้ว่าฯ พิจิตร ประกาศเขตภัยพิบัติพื้นที่น้ำท่วม 4 อำเภอ สั่งเสริมบิ๊กแบ๊กเร่งป้องย่านเขตศก.

ผู้ว่าฯพิจิตร ประกาศเขตภัยพิบัติพื้นที่น้ำท่วม 4 อำเภอ สั่งเร่งป้องย่านเขตเศรษฐกิจ เสริมบิ๊กแบ๊ก อุดรอยรั่วริมแม่น้ำน่าน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน น.ส.ธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเจ้าหน้าที่ทำการเสริมแนวกั้นน้ำ ริมแม่น้ำน่าน หมู่ 3 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร โดยการนำทรายบรรจุในกระสอบบิ๊กแบ๊ก พร้อมเตรียมเสริมแนวคันดินกั้นน้ำเพิ่มขึ้นหลังแนวคันกั้นน้ำมีรอยแตกและมีดินพังลงไปในแม่น้ำ เพื่อป้องกั้นน้ำจากแม่น้ำน่านทะลักเข้าสู่เขตเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
หลังจากที่ชลประทานคาดว่าในช่วงเที่ยงคืนวันที่ 3 กันยายน แม่น้ำน่านจะมีเพิ่มขึ้นระดับสูงสุดอีกครั้ง โดยขณะนี้แม่น้ำน่านสูงกว่าตลิ่งกว่า 30 เซนติเมตรแล้ว จนชลประทานต้องปรับเปลี่ยนเป็นธงสีแดงเพื่อเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งขั้นสูงสุด
น.ส.ธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า พื้นที่บริเวณนี้เคยมีน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าไปท่วมในตัวเขตเทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อปี 2554 ทำให้ต้องมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำ และป้องกันน้ำเซาะคันดินเสียหาย โดยสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิจิตรขณะนี้ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมพื้นที่เกษตรไปแล้วจำนวน 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล รวม 6 ตำบล 24 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมหลายร้อยหลังคาเรือน ส่วนใหญ่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเหลือ 1-2% เท่านั้นที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว สิ่งที่เป็นห่วงคือผู้สูงอายุที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำน่าน