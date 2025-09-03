POP LAND แดนมังกร กงสุลจีนเชียงใหม่ นำชมแลนด์มาร์กใจกลางกรุงปักกิ่ง

‘POP LAND แดนมังกร’
‘กงสุลจีนเชียงใหม่’นำชม
แลนด์มาร์กใจกลางกรุงปักกิ่ง
ไม่ไป ไม่ได้ เพราะ POP LAND คือ สวรรค์ของคนรักลาบูบู้และสหายสายคิ้วท์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมใหม่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ต้องการบอกกล่าวชาวโลกในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม
ในโอกาสที่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเชียงใหม่ นำกลุ่มสื่อมวลชนสำนักต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปเยือนแดนมังกร เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมเก่าสู่วัฒนธรรมใหม่ ในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาทางการทูตไทย-จีน ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยหนึ่งในสถานที่ในโปรแกรมการเดินทางครั้งนี้ คือ POP LAND สวนสนุกที่จัดแสดงเหล่า Art Toy หรือฟิกเกอร์แบบสุ่ม (Blind Box) ธีม IP แห่งแรกของ POP MART ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเฉาหยาง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
ลาบูบู้ เป็นตัวละครที่ถูกออกแบบโดย คาซิง ลุง ศิลปินชาวฮ่องกง โด่งดังในฐานะตัวละครสำคัญของซีรีส์เดอะมอนสเตอรส์ ซึ่งรูปลักษณ์ขี้เล่น แฝงความดุร้าย แต่น่ารักน่าชังในรูปลักษณ์ หุ่นกลมป้อม มีขน ดวงตากว้าง หูแหลมตั้ง และฟันแหลม 9 ซี่ ซึ่ง POP MART ผลิตหุ่นลาบูบู้รูปแบบ และขนาดต่างๆ รวมทั้งพวงกุญแจที่พกติดตัวได้ โดยเฉพาะเมื่อศิลปินสาวน้อยชาวไทยชื่อดังอย่าง ลิซ่า หยิบจับมาใช้ ยิ่งเพิ่มความนิยมมากขึ้นในช่วงเวลาไม่นาน เกิด POP MART จุดกระจายสินค้าคอลเล็กชั่นชุดต่างๆ ไปทั่วโลก
สำหรับ POP LAND หนึ่งเดียวในแดนมังกร สร้างขึ้นในสวนเฉาหยาง (Chaoyang) สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดกลางกรุงปักกิ่ง อยู่ติดห้างสรรพสินค้าโซโรนา เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่แหล่งพักผ่อนของกลุ่มวัยรุ่นชาวจีนในช่วงนี้ และถือเป็นความโชคดีที่กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเชียงใหม่ เพราะทำให้วัยรุ่นและช่วงวัยอื่นๆ ได้เข้าชมหุ่นอาร์ตทอยชื่อดังในขนาดยักษ์ ท่ามกลางความมีชีวิตชีวาของเหล่าตัวละครที่กระโดดออกมาให้ได้สัมผัส ภายในเมืองจำลองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเหล่าเด็กๆ ผู้ปกครอง และเอฟซี แฟนพันธุ์แท้ และนักสะสมตัวยง ได้ร่วมสนุกในพื้นที่ 4 โซนหลัก บนเนื้อที่กว่า 40,000 ตารางเมตร
โซนแรก POP Street ตลอดเส้นทาง ทุกคนต้องหลงรักประติมากรรมตัวละครสีสันสดใสที่จำลองมาในท่าทางสุดน่ารัก เพื่อรอต้อนรับและให้บันทึกภาพไว้เป็นความทรงจำ มีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกสุดพิเศษที่หายากมีเฉพาะที่นี่เท่านั้น หรือร้านขนมแสนอร่อย ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจ เช่น วาฟเฟิลลาบูบู้ที่เสิร์ฟมาพร้อมครีมชีสสด ไอศกรีมลาบูบู้ ท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างที่น่าตื่นตาตื่นใจ
โซน LABUBU Adventure Forest หรือโลกแฟนตาซี ดินแดนแห่งการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ ที่ลัดเลาะไปกับทะเลสาบ มีรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงจำนวนมากเรียงตามทาง โดยเฉพาะลาบูบู้ ในกลุ่มของ “เดอะมอนสเตอรส์” อาทิ โมโกโก พาโต สะปูกี ไทโกโก ซึ่งเป็นคู่ของลาบูบู้ในรูปแบบโครงกระดูกและซีโมโม ซึ่งเป็นหัวหน้าของเดอะมอนสเตอรส์ สังเกตได้จากหาง ทุกตัวน่ารักและน่าค้นหาในรูปแบบเฉพาะของตัวเอง
ระหว่างทางเดิน ยังมี The Village of Warriors สนามเด็กเล่นแห่งจินตนาการ ที่ให้ความเพลิดเพลินสำหรับเด็กๆ ได้ปีนป่าย และเล่นเครื่องเล่นแสนสนุก เช่น แทรมโพลีน ชิงช้า โครงปีนป่าย ตาข่าย และเขาวงกตสุดซับซ้อน เป็นความสนุกที่ชวนตื่นเต้น ผจญภัยในดินแดนของโลกแห่งจินตนาการ
MOLLY’s Castle ปราสาทหลังสีขาวของ MOLLY ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางสวนสนุก เหมือนหลุดมาจากปราสาทในเทพนิยาย มีทั้งหมด 3 ชั้น ที่จัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อม ย้อนรอยประวัติศาสตร์ POP MART ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน MOLLY Toy House เพื่อสัมผัสจักรวาลของ POP MART จุดถ่ายรูปมากมายกับเหล่าตัวละครของ POP MART และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ทั้งยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ และขนมธีมพิเศษประจำวัน สินค้าลิมิเต็ดหายากที่สุดในโลก คือ “กล่องสุ่ม” รุ่นลิมิเต็ดที่มีโควต้าซื้อสูงสุด 2 กล่องต่อคนเท่านั้น เรียกว่าหากได้มากเกินโควต้า แม้มีเงินก็เติมความฝัน หรือซื้อไม่ได้ การเข้าชมและร่วมกิจกรรมแต่ละจุด ยังมีพาสปอร์ตให้สะสมแสตมป์เป็นที่ระลึก 8 จุดสำคัญ
สุดท้าย คือ กิจกรรม Meet-and-Greet ประสบการณ์อินเตอร์แอ๊กทีฟ และขบวนพาเหรดตัวละครสุดคิ้วท์ ออกมาสร้างความสนุก ชวนเรียกเสียงกรี๊ด ซึ่งมีแมสคอต ทั้ง Molly SkullPanda และ Dimoo ออกมากระโดดโลดเต้นในจังหวะดีๆ พร้อมมีลายเซ็นติดกลับบ้านไปด้วย
พื้นที่โดยรวมของ POP LAND แดนมังกร สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน โดยเฉพาะแฟนคลับ หรือเหล่าสาวก จะได้ร่วมสนุก ดื่มด่ำไปกับโลกของ Pop Mart โซนต่างๆ สนุกไปกับตัวละครขนาดเท่าจริง ไม่เน้นเครื่องเล่นหวาดเสียวเฟี้ยวฟ้าว ยิ่งเป็นนักสะสมตัวยง มีโอกาสได้เลือกซื้อฟิกเกอร์ชุดที่ชื่นชอบ แต่กระนั้น ชุดแรร์ไอเท็มหลายชุด มีเพียงชุดตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากจะเปิดให้สั่งล่วงหน้าและมารับตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ส่วนใครมีโอกาสเดินทางไปเยือนปักกิ่ง พลาดไม่ได้ต้องปักหมุด วางแผนเที่ยว POP LAND แดนมังกร การเดินทางไปง่ายๆ ด้วยรถไฟใต้ดินสาย 14 จากใจกลางปักกิ่งไปยังสวนสนุก ใช้เวลาประมาณ 45 นาที แนะนำให้ออกทาง ทางออก D ของสถานี Zaoying เลี้ยวซ้ายเข้าไปสนุกกันได้เลย หรือจะมาโดยแท็กซี่ ให้ไปส่งที่ประตู West 3 ของสวนสาธารณะเฉาหยาง – Chaoyang