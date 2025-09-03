น้ำหมันล้นตลิ่ง น้ำท่วม 6 ตำบล ชาวบ้านกระทบ 500 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตรเสียหายนับพันไร่
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายสมเกียรติ พาหะ ปลัดอาวุโสอำเภอด่านซ้าย นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย ตลอดจนมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลด่านซ้าย ตำบลนาหอ และตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ (ลำน้ำหมัน) เพื่อระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ตลอดจนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการให้การเยียวยา และช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนคลายความกังวล และสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว
จากสถานการณ์น้ำที่อำเภอด่านซ้าย จ.เลย แม่น้ำหมันได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย และเทศบาลตำบลศรีสองรัก เนื่องจากมวลน้ำจากบ้านหมากแข้ง ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหมัน ซึ่งรองรับน้ำในจากภูหินร่องกล้า และภูทับเบิก ทำให้ปริมาณน้ำได้เพิ่มระดับขึ้นและได้ไหลลงมาแม่น้ำหมัน และน้ำได้ล้นตลิ่งไหลท่วมในเขตตำบลด่านซ้าย
โดยเบื้องต้นมวลน้ำแม่น้ำหมันได้ล้นตลิ่ง ทำในอำเภอด่านซ้าย 6 ตำบล ถูกน้ำท่วม รวมความเสียหาย บ้านเรือน จำนวน 133 หลัง ราษฎรได้รับผลกระทบ 133 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตร จำนวน 133 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 31 หลังคาเรือน ตำบลนาหอ รวมความเสียหาย บ้านเรือน จำนวน 40 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับผลกระทบ 40 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตร จำนวน 140 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 35 หลังคาเรือน
ตำบลนาดี รวมความเสียหาย พื้นที่เกษตร 1000 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 225 หลังคาเรือน ตำบลปากหมัน รวมความเสียหาย พื้นที่ด้านเกษตร 259 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 63ครัวเรือน ด้านประมง 3 ราย ตำบลโพนสูง รวมความเสียหาย พื้นที่ด้านเกษตร 230 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 50 หลังคาเรือน และตำบลกกสะทอน รวมความเสียหาย บ้านเรือน 10 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับผลกระทบ 10 หลังคาเรือน พื้นที่ด้านเกษตร170 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 90 หลังคาเรือน ด้านประมง 20 ราย ระดับน้ำคงที่ น้ำไหลได้สะดวกไปลงที่น้ำเหืองที่บ้านนาข่า ตำบลปากหมัน