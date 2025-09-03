ชาวบ้านหนุนแม่ทัพกุ้ง ปิดตายตาเมือนธม ไม่ให้เขมรเข้า-อยากได้นายกคนใหม่มาแก้ปัญหาชายแดน

ชาวบ้านหนุนแม่ทัพกุ้งปิดตายตาเมือนธม ไม่ให้เขมรเข้า-อยากได้นายกฯคนใหม่มาแก้ปัญหาชายแดน
สุรินทร์-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวกับนักศึกษาหลักสูตรวัคซีนเพื่อชีวิต (วชส.) สมาคมพนักงานสอบสวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตอนหนึ่ง ระบุว่า “ปราสาทตาเมือนธม มีการวางรั้วลวดหนามไว้ทั้งหมด หากมาแตะรั้วผม ต้องทำใจ ผมถือว่าแตะอธิปไตยไทย ถ้าอยากรู้ว่าจะทำอย่างไร ก็ลองมาแตะดู และยืนยันรั้วพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 อยู่ชั่วกัลปาวสาน สำหรับปราสาทตาเมือนธม ปิดตาย รั้วลาดหนามขึงแล้วขึงเลยไม่เอาออก จะขึ้นมาต้องใช้วีซ่า ใช้พาสปอร์ต” นั้น
วันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดชายแดนปราสาทตาเมือนธมมากที่สุด เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่
โดยนายนนท์ กิรัมย์ อายุ 65 ปี ชาวบ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก กล่าวว่า เห็นด้วยกับแม่ทัพภาคที่ 2 ที่จะปิดตายปราสาทตาเมือนธม ยินดีด้วยที่สุด ทหารไทยต้องปกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราอย่าให้เขามาเบียดเบียนรุกราน และอย่าให้เขาเอาไปได้ ส่วนสถานการรฺกแถวชายแดน ก็มีชาวบ้านทยอยอพยพไปที่ปลอดภัยกันมากแล้ว ชาวบ้านระแวง ได้ยินเสียงฟ้าผ่าก็คิดว่าเสียงปืน ตกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ก็อยากให้มีการจับมือกันให้ได้ เพื่อหาตัวนายกฯคนใหม่ มาปัญหาชายแดนโดยเร็ว สงสารเด็กเล็กเด็กน้อย นักเรียนที่ต้องไปโรงเรียน และชาวบ้านที่ต้องทำมาหากิน กำลังลำบากกันมาก
นายหวัน บุญครอง อายุ 61 ปี ชาวบ้านใหม่พัฒนา ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ดีใจมากเลยถ้าปิดได้จริงๆ เอาให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย ปิดไปเลย เอาให้เด็ดขาดไปเลย ส่วนสถานการณ์ทุกวันนี้รู้สึกอึดอัดมาก ไม่จบไม่สิ้นสักที จะทำมาหากินก็คอยแต่ระแวงว่าเขาจะยิงกัน ชาวบ้านจะอดตายแล้ว อยากให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลย