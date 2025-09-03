นายกทต.ช้างเผือก สั่งเร่งสูบน้ำทะลักท่วมชุมชนช่างเคี่ยน ตัวเมืองเชียงใหม่รอบ 2
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากฝนที่ตกหนักบนดอยสุเทพเมื่อเวลา 21.30 น.วันที่ 2 กันยายน ทำให้น้ำจากลำห้วยช่างเคี่ยนมีระดับสูงขึ้นได้ไหลหลากเข้าท่วมชุมชนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยท่วมชุมชนช่างเคี่ยน เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 22 สิงหาคม ต่อเนื่องวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะที่เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มให้เก็บของไว้บนที่สูง แต่เนื่องจากน้ำมีปริมาณมากจึงไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น น้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นถนนช่างเคี่ยนไม่ให้รถสัญจรผ่านเพราะระดับน้ำสูงกว่า 20 – 30 เซนติเมตร
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชน พร้อมนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบน้ำที่ท่วมชุมชนลงคันคลองชลประทาน เบื้องต้นคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงซ้ำบนดอยสุเทพ น้ำที่ท่วมชุมชนจะค่อยๆ ลดระดับลงในที่สุด