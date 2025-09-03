ชาวนาบุรีรัมย์ แห่กดเงินช่วยไร่ละพันคึกคัก หวังเป็นต้นทุนจ้างรถเกี่ยวข้าว วอนรบ.ลดค่าปุ๋ย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีบรรดาเกษตรกรชาวนา เดินทางไปที่ตู้ เอทีเอ็มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ใกล้บ้าน เพื่อไปกดดูเงินว่าเงินช่วยเหลือชาวนาเข้าบัญชีแล้วหรือไม่
นายชาตรี ชาติจอหอ อายุ 53 ปี ชาวนาต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า เช่าที่นา 6 ไร่ ซึ่งจะต้องได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมา 6,000 บาท แต่มากดดูเงินแล้วเงินยังไม่ออก ไม่รู้กลไกของรัฐเป็นอย่างไร เงินที่จะได้มาจะเอาไว้เตรียมจ้างรถเกี่ยวข้าว ตอนนี้อยากให้รัฐบาลหาวิธีลดค่าปุ๋ยให้เพราะปุ๋ยแพงมาก และอยากให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือชาวนาแบบยั่งยืนกว่านี้ หากถามว่าปัญหาการเมืองในตอนนี้หากรัฐบาลยุบสภาจะดีหรือไม่นายชาตรี บอกว่าดีเพราะจะได้เดินต่อ
นางบุญเลี้ยง โกติรัมย์ อายุ 70 ปี ชาวนาต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า วันนี้ได้รับเงินแล้ว 10,000 บาทจากการทำนา 10 ไร่ แต่อยากได้เหมือนเดิมตอนที่ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะตอนนั้นได้ไร่ละ 2,000 บาทนา 10 ไร่ จะได้ 20,000 บาท แต่ก็เข้าใจและเห็นใจว่ารัฐบาลกำลังมีปัญหาให้แต่ช่วยบ้างแบบนี้ก็ดีใจแล้ว
อยากได้รัฐบาลหรือนายกที่เป็นคนดี เป็นคนตรงและดูแลประชาชนจริงๆ
