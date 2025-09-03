ททท.บูมเที่ยว’เขาใหญ่’แนวใหม่
เส้นทาง ดีท็อกซ์ปอด ‘X Eco Trail’
เชื่อมโยงระบบนิเวศ ชุมชน วัฒนธรรม
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ “เขาใหญ่” หรืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มักเป็นจุดหมายปลายของหลายๆ คนที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติ มีทั้งไปแบบแบ๊กแพค แบบครอบครัว และหมู่คณะ ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และอุทยานฯเขาใหญ่ พยายามดึงชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสชมวิถีชีวิตคนในชุมชนใกล้พื้นที่เขาใหญ่ด้วย
ล่าสุด สัปดาห์ที่ผ่านมา “อังคฉัฐ ตรีมงคล” ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. และ “อัครวิชย์ เทพาสิต” ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่งจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน เป็น Fam Trip หรือทริป นำเที่ยวแบบสัมผัสประสบการณ์จริงในเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนระหว่างชุมชนบ้านท่ามะปรางค์-บ้านคลองเพล ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ตั้งอยู่ใกล้แนวเขตอุทยานฯเขาใหญ่ ซึ่งมี ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา “วิทยา สกลเจริญเวช” เลขาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ นำบล็อกเกอร์ นักท่องเที่ยว อาสา หน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งบริษัททัวร์ มาร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยววิถีใหม่ ถือเป็นเส้นทาง ดีท็อกซ์ปอด X Eco Trail
สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบใหม่ มีกิจกรรม “ดีท็อกซ์ปอด x Eco Trail” หลายโปรแกรม ตั้งแต่นำคณะเข้าสักการะหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปปั้นแบบอีสานดั้งเดิม เป็นศูนย์รวมจิตใจคนของชุมชน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่าแก่อายุ 100 กว่าปีของวัดบ้านท่ามะปรางค์ เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นมีกิจกรรมปั่นจักรยานแบบ LOW Carbon ชมวิถีเกษตรอินทรี simple life khaoyai แปลงผักออร์แกนิค เรียนรู้การเลี้ยงไก่ออร์แกนิค ที่ฟาร์ม ซิมเพิลไลน์ เขาใหญ่, เดินชมเรียนรู้วิถีธรรมชาติในพื้นที่ tat eco park ชมความสมบูรณ์ของผืนป่าพันธุ์ไม้นานาชนิด, ร่วมกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้า ด้วยหนังสติ๊ก เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้มะค่าโมง ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างป่าให้มีความดุลกับระบบนิเวศ Tat Eco Park รวมทั้งชิมอาหารออร์แกนิค จากวิสาหกิจชุมชนบ้านท่ามะปรางค์-คลองเพล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำกิจกรรม จะเปิดให้คนในท้องถิ่น ชุมชนบ้านท่ามะปรางค์-คลองเพล ทำหน้าที่ “ไกด์ท้องถิ่น” ถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาอย่างมีชีวิตด้วย
“อัครวิชย์ เทพาสิต” ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กล่าวว่า ททท.นำร่องโมเดลใหม่ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เส้นทาง ดีท็อกซ์ปอด X Eco Trail ที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างโดยใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมยังได้สัมผัสการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน
“ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กัน”